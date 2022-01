Historischer Pavillon in Ansbach wird zum Café

Vorsichtig ist der hölzerne Pavillon aus dem Jahr 1850 vom Laster an seinen Standort an der Ansbacher Promenade gehoben worden. Der historische Bau wurde über einige Jahre für rund 250.000 Euro restauriert. Nun steht er wenige Meter von seinem ehemaligen Standort entfernt vor dem Ansbacher Amtsgericht. Ab April soll dort das kleinste Café Ansbachs eröffnet werden, sagte Oberbürgermeister Thomas Deffner (CSU) dem Bayerischen Rundfunk.

Vom Zeitungskiosk zum kleinsten Café Ansbachs

Auf rund sechs Quadratmetern will die neue Pächterin künftig Crêpes und Café verkaufen, so Deffner weiter. Durch Bestuhlung könne so auch die Promenade wieder mehr belebt werden. Fast 40 Jahre war der Pavillon als Kiosk für die Ansbacher Anlaufstelle für Zeitungen, Tabak und Süßwaren. Auch der Oberbürgermeister erinnert sich an die Zeit zurück, als er dort selbst in jungen Jahren Comic-Hefte kaufte.

Für 250.000 Euro komplett restauriert

Bis 2010 wurde der achteckige Pavillon anschließend als Döner-Verkauf genutzt, bis ihn die Stadt schließlich kaufte und lange Zeit im städtischen Bauhof einlagerte. Nach etwas mehr als zehn Jahren ist er nun vollständig restauriert. Ein Kirchenmaler hat ihm einen neuen Anstrich gegeben und ein Zimmermann fehlende oder beschädigte Holzteile ersetzt. Die Kosten belaufen sich auf rund 250.000 Euro.