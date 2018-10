Historische Wahl in Bayern: So reagieren die Bundespolitiker

Freude bei den einen, ernste Gesichter bei den anderen: Die bisherigen Hochrechnungen zur Landtagswahl sind in den Berliner Parteizentralen ganz unterschiedlich aufgenommen worden. Annegret Kramp-Karrenbauer nannte das Ergebnis am Abend im Konrad-Adenauer-Haus bitter für die Union. Die Streitigkeiten der vergangenen Monate seien kein Rückenwind für die Wahlkämpfer in Bayern gewesen, so die CDU-Generalsekretärin.