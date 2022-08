Historische Schmiede im Freilandmuseum Fladungen eröffnet

Rund 40 Jahre war die Esse der Waldberger Schmiede kalt. Jetzt, nach dem Umzug ins Freilandmuseum Fladungen, schürt sie Schmied David Rosenberg aus Bad Vilbel zum ersten Mal wieder an. Zur Eröffnung schmiedet er Nägel und kleine Hufeisen – so wie es früher üblich war.

Historische Schmiede aus den 1930er Jahren

Noch bis in die 1950er Jahre hatte jedes Dorf eine Schmiede. Eugen Hofmann hatte seine 1934 in Waldberg in der Rhön neben seinem Haus eröffnet. Er fertigte Hufeisen und Werkzeuge und erledigte Reparaturen im Wagenbau und vielen anderen Bereichen. Das umfangreiche Inventar seiner Schmiede habe die Werkstatt so wertvoll fürs Museum gemacht, erklärt Museumsleiterin Ariane Weidlich.

Umzug der Schmiede dauerte rund vier Jahre

Rund vier Jahre dauerte der Umzug der historischen Werkstatt. Die Wände und das Fachwerk wurden vorsichtig abgebaut, transportsicher verpackt und in Fladungen wieder aufgebaut – transloziert wie es in der Fachsprache heißt. Das Ensemble sollte so originalgetreu wie möglich ins Museum kommen. Stück für Stück wurde das Inventar gesäubert und konserviert – darunter auch eines der wichtigsten Exponate: Der zentnerschwere Amboss aus dem Jahr 1912. Noch bis in die 1970er Jahre hinein wurde auf ihm geschmiedet, künftig wird er bei Vorführungen zum Einsatz kommen.

Seit 1990 dokumentiert das Fränkische Freilandmuseum Fladungen das Bauen, Wohnen und Leben in den ländlichen Regionen Unterfrankens. Auf dem zwölf Hektar großen Gelände stehen rund 20 Bauwerke.