Historische Reliquien aus Wallfahrtskirche gestohlen

Nach einem Einbruch in die Wallfahrtskirche "Mariä Geburt zum Heiligen Blut" im Landkreis Schwandorf ermittelt jetzt die Kriminalpolizei Regensburg. Der Reliquien-Glaskasten in einem Seitenschiff der Kirche wurde aufgebrochen und aus dem Inneren ein Tuch mit Broschen entwendet. In den Broschen waren Knochen von Heiligen eingearbeitet. Vom Hochaltar wurde außerdem noch eine Engelsskulptur entwendet. Die Polizei spricht von einem "unschätzbaren immateriellen Wert" und hofft auf Zeugenhinweise.

Einbruch in der Karwoche

Die Diebe kamen während der Karwoche, der Polizei zufolge sind die unbekannten Täter über eine Seitenkapelle in die Kirche gelangt. Am Karfreitag wurde der Einbruch entdeckt, wie die Polizei am Dienstag mitteilte.

Wichtige Marienwallfahrt

Die Wallfahrt zur Madonna von Neukirchen beim Heiligen Blut zählt zu den populärsten Marienwallfahrten in Bayern. Die Verehrung begann bereits im 15. Jahrhundert. Die barocke Wallfahrtskirche in Neukirchen stammt aus dem 16. Jahrhundert.