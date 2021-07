Historische Regenmenge: Gewitter fluten das Oberallgäu

Der Deutsche Wetterdienst hatte die Unwetterwarnung für das Allgäu herausgegeben. Mit einer Niederschlagsmenge von bis zu 40 Litern pro Quadratmeter wurde schwerer Starkregen erwartet. Was der Hochwassernachrichtendienst dann am Montag meldete, übersteigt diese Prognose sogar noch: 70 Liter Regen pro Quadratmeter gingen beispielsweise in Sonthofen vom Himmel - eine Regenmenge, die laut Experten nur alle 100 bis 200 Jahre vorkommt.

Straßen überflutet

Zwischen Oberstdorf und Kempten wurden zahlreiche Straßen überflutet, das Wasser stand teilweise bis zur Motorhaube. Das zuständige Landratsamt Oberallgäu rät für die kommenden Tage, auf unnötige Autofahrten zu verzichten.