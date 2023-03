Historische Briefe auf dem Dachboden: "Glücksfall" in Ansbach

Die Dokumente aus dem Dachboden von Stephen Winter sind hingegen sehr gut erhalten. Anfangs hatte er auch Sorge um seine Baustelle, weil er dort die Briefe gefunden hat, sagt der Hausbesitzer. Doch, und das betont auch der Förderverein, es gebe keinerlei Gründe, die Baustelle wegen des Fundes zu sperren oder zu unterbrechen. "Das auch als Ermutigung auch an alle, die solche Funde machen", sagt Winter: "Macht es öffentlich, weil es wäre schade, wenn so etwas verloren geht. Denn es sind wichtige Dokumente, die eine Stadtgeschichte erzählen."

Welche Rätsel die Dokumente noch aufgeben

Noch stecken aber Geheimnisse in den Schriften: Hat der damalige Hausbesitzer, der Bürgermeister Heinrich Gottlob Billing, die Texte selbst versteckt? Und falls ja, warum eigentlich? Das ist die wohl drängendste Frage, auf die es bisher nur spekulative Antworten gibt. Möglicherweise, so eine Idee des Vereins, habe der Besitzer die Unterlagen vor den Franzosen verstecken wollen, die Ansbach belagert haben.

Zum Artikel: Das Gedächtnis der Menschheit in einem Salzbergwerk

Weitergabe an Stadtarchiv

Um möglicherweise noch Antworten zu bekommen, will Stephen Winter die Dokumente gesammelt an das Ansbacher Stadtarchiv übergeben: "Sie haben jetzt so viele Jahre hier verbracht, aber ich möchte sie jetzt in sichere Hände geben, sodass sie der Nachwelt erhalten bleiben." Und vielleicht lassen sich ja dort von den Expertinnen und Experten noch die übrigen Geheimnisse lüften.