Historienwochenende in Ostheim vor der Rhön

In Ostheim vor der Rhön steht eine der am besten erhaltenen Kirchenburgen Deutschlands. Burg und Kirche - das passt auf den ersten Blick nicht zusammen. Anders war das noch im Mittelalter. Mit dicken Mauern versuchten die Bürger damals ihr Gotteshaus vor Angreifern zu schützen. Mit einem Historienspiel erinnern die Ostheimer an diese Zeit. Bei einem Historienwochenende stellen sie den sogenannten "Kroatensturm auf die Kirchenburg" im 17. Jahrhundert nach.

Ostheimer spielen Angriff auf die Kirchenburg nach

Das sogenannte "Landesknechtfest" dauert von Samstag bis Sonntag. Mit Fanfaren und Trommeln sind die Ostheimer zu Beginn auf die Kirchenburg gezogen. Dort stellen sie das einstige Lagerleben nach, genauso wie den damaligen Angriff auf die Kirchenburg. Veranstalter des Historienspiels sind die "Freunde der Kirchenburg". Der Verein will gemeinsam mit der Stadt zeigen, wie die Menschen einst mit Witz und Erfindungsreichtum ihr Überleben sicherten.