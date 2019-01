Hirtentag in Hersbruck: Wenn die Ringelpatschen knallen

Der Dreikönigstag war für die Hirten im Nürnberger Land der wichtigste Tag des Jahres, denn dann kamen sie in Hersbruck zusammen, um sich auszutauschen und ihre Traditionen zu pflegen. Nicht umsonst wurde der Dreikönigstag von den Hirten "Oberster" genannt. In Erinnerung an diese Tradition feiert Hersbruck alljährlich den Hirtentag – am Sonntag (06.01.19) zum 46. Mal.

Hirtenruf auf dem Vogelhorn

Eine der wichtigsten Traditionen der Hirten: Das Knallen der Ringelpeitsche. Mit Hilfe ihrer "Patschen" konnten sie sich auch über viele Kilometer hinweg verständigen. Wie das funktioniert, führen am Hirtentag Hermann Schmitt, der Sohn des letzten Hersbrucker Stadthirten, und sein Geselle Thomas Geiger vor. Heuer werden sie von Gästen unterstützt, die ihr Peitschenknallen auch auf Weltmeisterschaften in der Kategorie „kurzstielige Karbatsche“ unter Beweis stellen. Zuvor eröffnet der Hersbrucker Bürgermeister Robert Ilg um 11.00 Uhr das Fest, unterstützt von der Stadtkapelle und von Robert Vogel, der den Hersbrucker Hirtenruf auf seinem Vogelhorn vorführt. Auch die Sternsinger spenden ihren Segen.

Buntes Marktfest

Am Hirtentag haben die Besucherinnen und Besucher zudem bis 17.00 Uhr Gelegenheit, über ein buntes Marktfest auf dem Marktplatz und im Deutschen Hirtenmuseum zu schlendern. Dort bieten Kunsthandwerker und Händler ihre Waren an, vom Lammfell über selbsthergestellte Seifen bis hin zu Unikaten aus Murano-Glas oder Schmuck aus Silberbesteck. Zugleich können sie Geschichten aus dem Leben der Hirten lauschen sowie auf einem Kamel oder einem Esel reiten.