Hirschaid entscheidet sich für Edeka-Ansiedlung

Vertrag mit Edeka bereits im Februar geplant

Der nächste Schritt sei nun ein städtebaulicher Vertrag mit der Gemeinde Hirschaid, dann gehe es an die Detailplanungen, so Rainer Kämpgen, Vorstand Edeka Nordbayern-Sachsen-Thüringen gegenüber BR24. In den anstehenden Verhandlungen um den städtebaulichen Vertrag gehe es konkret darum, dass die LKWs nicht direkt durch den Ort fahren dürfen, es gehe aber auch um die Gewerbesteuer-Einnahmen und die Wasser- und Abwasserversorgung für den Betrieb von Edeka. Im Februar soll der Vertrag zum Abschluss gebracht werden. "Ende April/Anfang Mai müsste es dann soweit sein, dass Edeka die Baupläne einreichen kann", so Bürgermeister Homann. Vorgesehener Baubeginn sei weiterhin 2022. Mit der Fertigstellung der Frische-Manufaktur rechnet Edeka im Jahr 2024.

Millioneninvestition in Hirschaid

Die Unternehmensgruppe will 86 Millionen Euro in das geplante Werk zwischen dem Frankenschnellweg und dem bestehenden Gewerbegebiet investieren. Von dort aus sollen dann mehr als 400 Märkte mit Lebensmitteln sowie Frischfleisch- und Wursterzeugnissen versorgt werden. Derzeit beliefert Edeka von seinen "Franken-Gut-Werken" in Nürnberg und Rottendorf die Märkte. Beide Standorte seien jedoch "baulich und wirtschaftlich nicht zukunftsfähig". Deshalb habe sich Edeka für den Bau eines neuen Produktions- und Logistikzentrums entschieden und jetzt ist auch klar, er wird in Hirschaid sein.

Edeka plant 450 neue Arbeitsplätze in Hirschaid. Jährlich sollen zudem 30 Auszubildende dort eingestellt werden. "Wir hoffen, dass wir noch einige von unseren Stammmitarbeitern zu uns bewegen, aber wir werden auch viele neue Arbeitsplätze für die Hirschaider und Umgebung schaffen, so Rainer Kämpgen.

"Wir versorgen hier unter anderem das fränkische Gebiet unter da ist Hirschaid ein hervorragender, logistischer Standort um die Edeka-Einzelhändler zu beliefern." Rainer Kämpgen Vorstand Edeka Nordbayern-Sachsen-Thüringen