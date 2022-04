Hippes Handwerk: Mit dem Smartphone durch die Backstube

Mit einem Spritzbeutel in den Händen steht Konditormeisterin Laura Schönberger tief über ein Backblech gebeugt. Ein wenig Druck und der pinke Teig fließt auf die Silikonmatte auf dem Blech. Fünf junge Frauen schauen ganz genau zu. Sie wollen in einem Patisseriekurs lernen, wie Macarons gelingen. Schnell wird klar: Für das farbenfrohe französische Baisergebäck aus Mandelmehl braucht es schon ein wenig Übung.

Fotos und Videos für die Follower

Laura Schönberger lässt sich nicht nur von den Teilnehmerinnen in ihrer Regensburger Backstube auf die Finger schauen, über Instagram vermarktet die 29-Jährige ihre Kurse und Produkte mit Fotos und kurzen Videos. Gleich zu Beginn gibt es für die Follower einen Überblick über die vorbereiteten Zutaten, dazu ein kurzer Schwenk mit dem Smartphone Richtung Teilnehmerinnen - inklusive Begrüßung. "Das ist ja auch ein riesiges Arbeitsmedium", sagt Schönberger. "Das darf man nicht vergessen."

Haus mit Tradition

Macarons gibt es in unterschiedlichen Geschmacksrichtungen. Die Kursteilnehmerinnen backen an diesem Tag die Sorten Himbeere, Pistazie und Passionsfrucht-Dunkle Schokolade. Die Backstube ist in einem denkmalgeschützten Haus in der Innenstadt. Einst befand sich hier, wo die Mädelsrunde jetzt in Sachen Süßes vor sich hinwerkelt, eine Schmiede.

Mengenverhältnis entscheidend

Ein Macaron besteht oben und unten aus einer kleinen runden sogenannten Baiserschale, dazwischen ist eine Füllung. Damit Konsistenz, Aussehen und Geschmack am Ende stimmen, gibt es einiges zu beachten. Schnell kann von einer Zutat zu viel in der Schüssel landen - so wie bei Teilnehmerin Selina.

"Knapp 30 Gramm zu viel Eiweiß drin", sagt sie mit einem zerknirschten Lächeln. Wenig später stimmt das Mengenverhältnis wieder.

"Zehn Minuten nur Konzentration"

Zwischendurch ist volle Konzentration gefragt. Neben der Rührmaschine in der das Eiweiß aufgeschlagen wird, köchelt auf einer Herdplatte parallel Zuckerwasser - und das muss exakt temperiert werden.

"118 Grad brauchen wir. Ab diesem Punkt, läutet kein Telefon, es kommt keiner an die Haustüre, ihr daddelt währenddessen kein Instagram, ihr schaut kein Frühstücksfernsehen", sagt Schönberger. "Das ist jetzt einfach mal zehn Minuten nur Konzentration. Ich weiß, das ist manchmal mittlerweile schon echt schwierig, aber ihr schafft das."

Mehr als drei Stunden auf Social Media

Nach den zehn Minuten ist der Griff zum Smartphone wieder erlaubt. Laura Schönberger postet immer mal ein Update. "Ich zeige, was die Teilnehmer gerade machen, die Fortschritte. Ich nehme die Follower einfach ein bisschen mit, wie der Kurs so abläuft."

Mehr als drei Stunden verbringt die 29-Jährige am Tag auf verschiedenen Plattformen. Negative Kommentare oder Nachrichten bekommt sie nach eigener Aussage nur selten. "Wenn es anders wäre, hätte ich echt ein Problem damit", sagt sie, "weil ich einfach so ein sensibler Mensch bin. Ich nehme mir immer alles gleich zu Herzen."

Von der Industriekauffrau zu Konditormeisterin

Ihr Herz hatte sie aber auch dazu gebracht, sich jobmäßig noch einmal umzuorientieren. Nach einer Lehre zur Industriekauffrau hatte sich Laura Schönberger entschieden, ihr Hobby zum Beruf zu machen. Sie absolvierte eine zweite Ausbildung zur Konditorin. 2016 folgte der Meister, direkt danach machte sich die damals 24-Jährige selbständig.

Im realen Leben wird sie von der Konkurrenz teils kritisch beäugt, wie sie sagt. Ihre Konditorei hat ausschließlich samstags geöffnet, dann verkauft sie hier Törtchen, Croissants und Macarons. Ansonsten läuft alles auf Bestellung - dazu die Präsenz in den sozialen Medien. "Sich mit einer Auftragskonditorei selbständig machen und einmal in der Woche vor Ort verkaufen. Jeder hat gesagt: 'Hast du einen Knall oder was?'", so Schönberger.

Macarons müssen reifen

Nach etwa vier Stunden sind die Macarons fertig, neben pink auch in gelb und grün. Jetzt geht es ans Probieren. Die Teilnehmerinnen wirken zufrieden. "Geschmacklich super, aber ich hätte nicht gedacht, dass sie am Anfang tatsächlich so hart sind", sagt Selina überrascht. "Man kennt sie eigentlich, wenn sie schon ein bisschen weicher und fluffiger sind, aber das kommt eben ein paar Tage später."

Denn auch Macarons müssen ein wenig reifen, wie Laura Schönberger erklärt. Bevor es mit dem selbstgemachten Gebäck für die Teilnehmerinnen nach Hause geht, ist noch schnell ein letztes Foto für Social Media drin.