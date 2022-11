Hipp und koscher – Bagels: Jüdisches Backwerk in Bayern

Dialog zwischen den Religionen

In der Diskussion wird schnell klar, dass hier nicht über eine antiquierte Bibelstelle diskutiert wird, sondern über ganz aktuelle Lebens-Fragen. Wie können wir leben, wie wichtig sind Gebote, Regeln, wen wollen wir dabei an unserer Seite haben? "Bibel und Bagel", so lautet das Motto der Veranstaltung. Die Teilnehmer studieren Lehramt, Wirtschaftswissenschaften, Informatik oder Germanistik, sie sind katholisch, evangelisch und jüdisch, denn in Augsburg ist nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion auch die jüdische Gemeinde wieder gewachsen. Den Zusammenhalt zwischen den Religionen stärken, das hat sich die Deutsch-Israelische Gesellschaft Augsburg-Schwaben zum Ziel gesetzt. Sie veranstaltet daher auch heuer wieder die Jüdische Kulturwoche. Noch bis Donnerstag gibt es in ganz Schwaben Vorträge, Konzerte und Besichtigungen zum Thema Judentum - historisch und modern.

Bagels - für Kopf, Seele und Magen

Während die jungen Studierenden noch diskutieren, duftet es auf einmal wie in einer Bäckerei: Die Bagels kommen aus dem Ofen, rund und rösch, mit dem typischen Loch in der Mitte und mit Mohn oder Sesam bestreut. Dazu wird Lachs gereicht, Frischkäse, Gurken und Tomaten oder Butter und Marmelade, gegessen wird an langen Tischen, die mit Teelichtern und kleinen Kräutersträußchen liebevoll dekoriert sind. Die Studierenden langen gern zu, und es schmeckt sichtlich: "Ein bissl wie Hefezopf", meint Luisa, "ich hab auch grad mal nachgefragt, wie das Loch reinkommt, der Teig wird erst zur Kugel geformt und dann wird mit dem Finger ein Loch reingedrückt, das wusst ich gar nicht". Pawel gefällt es, dass man zusammensitzt und isst und spricht: "Etwas für den Kopf, für die Seele und den Magen, das passt doch wunderbar".

Eine runde Sache, ein Dialog zwischen den Kulturen und Religionen, meint auch Dozentin Tanya Smolianitski. Daher ist der nächste Termin schon geplant: Da lädt dann die Evangelische Hochschulgemeinde ein, in zwei Wochen, zu Bibel und Bagel.