Hinter Gittern: Tuberkulose-Pflege auf richterlichen Beschluss

Bayerns Gesundheitsminister Klaus Holetschek (CSU) hat am Donnerstag eine neue Station zur Behandlung von Tuberkulose (TBC) eröffnet. Sie ist Teil des Bezirksklinikum Obermain. In dem Gebäude in Kutzenberg im Landkreis Lichtenfels werden uneinsichtige Patientinnen und Patienten behandelt, die an TBC erkrankt sind.

Tuberkulose-Behandlung hinter Gittern: Pflege nach richterlichem Beschluss

Es gehe hier um Personen, die sich weigern, die nötigen Schutzmaßnahmen einzuhalten, so der Minister. Derzeit sind die Patientinnen und Patienten in Parsberg in der Oberpfalz untergebracht, diese Einrichtung schließt im Juni allerdings ihre Pforten. Bereits ab dem 1. Mai soll der neue Standort im Ebensfelder Gemeindeteil Kutzenberg seinen Betrieb aufnehmen. Dabei gibt es ein besonderes Schutzkonzept. Die Fenster sind vergittert und das Gebäude ist von vier Meter hohen Mauern umringt.

24 Betten werden zur Verfügung stehen, mehr als 30 Arbeitsplätze entstehen. Insgesamt wurden 7,5 Millionen Euro in den Bau der Einrichtung investiert. In Kutzenberg hat die Behandlung von Tuberkulose eine über Jahrzehnte gewachsene Tradition: Seit mehr als 70 Jahren werden dort an TBC erkrankte Patienten behandelt. Ab Mai kommen Patientinnen und Patienten aus dem gesamten Bundesgebiet nach Kutzenberg.

Tuberkulose: Hoch ansteckend und meldepflichtig

Die Tuberkulose ist eine hochansteckende und gemäß Infektionsschutzgesetz meldepflichtige Erkrankung. Sie gehört zu den tödlichsten Infektionskrankheiten der Welt. Personen, die an Tuberkulose erkranken, müssen sich isolieren und werden durch die Gesundheitsämter überwacht.

Erkrankte, die diesen Anweisungen nicht nachkommen, werden entsprechend untergebracht. "Was die Tuberkulose betrifft, ist Deutschland ein Niedriginzidenzland", so Holetschek. Mit fünf bis sieben Fällen jährlich pro 100.000 Einwohnern habe Deutschland bei der Eindämmung dieser Infektionskrankheit viel erreicht, so der Minister.

In Deutschland erkranken laut Robert Koch-Institut dennoch jedes Jahr immer noch mehr als 4.000 Menschen an TBC. Etwa 100 Todesfälle pro Jahr gehen auf das Konto von Tuberkulose.