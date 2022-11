Hinter Gittern: Häftlinge schreinern für Online-Shop "Haftsache"

Gefangene, die mindestens sechs Monate bleiben, können bei Dieter Bendl einen Holzkurs besuchen und Grundkenntnisse sammeln. Abwechslungsreich sei die Arbeit in der Schreinerei, sagt ein Häftling. "Wir machen jeden Tag was anderes. Ich habe letztens zum Beispiel ein Vogelhaus gemacht", erzählt der Mann. "Das kannst du dann deiner Familie rausschicken, wenn du willst." An diesem Morgen steht er an der Dekupiersäge und sägt Christbaumschmuck aus.

Jede JVA bietet eigene Produkte an

Viele der Werkstücke, die hier entstehen, landen im Online-Shop "Haftsache". Dort werden auch Produkte aus anderen Anstalten verkauft. Aus der JVA Lichtenau kommen Sitzbänke in zwei verschiedenen Größen, Salatbesteck und ein Schneidebrett. Online kann jeder die Sachen kaufen, die Zweisitzerbank kostet 395 Euro, das Salatbesteck 24 Euro.

Einnahmen fließen in Staatskasse

Die Einnahmen fließen komplett in die Landesjustizkasse Bayern. Die Häftlinge, die in der Schreinerei arbeiten bekommen einen üblichen Tagessatz. Wer gut mitarbeitet, kann sich so monatlich bis zu 300 Euro zusammensparen, so Dieter Bendl. Geld, dass die Männer bei der Entlassung zum Teil als Überbrückungsgeld mit in die Freiheit bekommen.