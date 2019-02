Hinter den Kulissen der Sicherheitskonferenz

Auffallend jung - viele Mitte bis Ende Zwanzig - und hoch engagiert: So ist das etwa 30-köpfige Team rund um den 72-jährigen deutschen Chefdiplomaten Wolfgang Ischinger. Ausgewählt hat er sie alle persönlich. Mit ihrer Hilfe veranstaltet er über das ganze Jahr hinweg Treffen für die Mächtigen der Welt. München ist zwar der Höhepunkt, aber nur eine Konferenz in einer ganzen Reihe.

Treffen ohne Hierarchien

Denn Ischinger weiß: In vertrauter Runde, bei Kamingesprächen, Hinterzimmertreffen und gemeinsamen Freizeitgestaltungen kann man voranbringen, was den großen Politikgipfeln oft nicht gelingt: Begegnungen schaffen, auch von Gegnern, Vertrauen aufbauen – das ist die Mission. Und dafür geht es auch mal etwas unkonventioneller zu, mit der persönlichen Note von Botschafter Ischinger. Das funktioniert. Auch wenn das Klientel doch sehr speziell ist.

"Wir behandeln jeden gleich. Egal ob Kanzler, Prinz oder König oder ein einfacher Parlamentarier. Erwarten Sie daher kein besonderes Protokoll. Keine Flaggen. Denn dies macht den besonderen Charme der Münchner Sicherheitskonferenz aus, dass es eine private Veranstaltung ist." Benedikt Franke, Chief Operating Officer der Münchner Sicherheitskonferenz.

Flexibilität ist wichtig

Staatschefs, Minister, aber auch Geheimdienstler und Experten werden empfangen, alles politische Schwergewichte mit sehr wenig Zeit. Hotels werden zu Hochsicherheitszonen umgestaltet. Jeder vom Team packt überall mit an, man ist auf Ausfälle und Absagen vorbereitet und hat immer einen Plan B, C und D in der Tasche.

Dann gibt es aber auch Veranstaltungen, die bewusst nicht in diplomatisch komfortablen Gefilden stattfinden, sondern beispielsweise auch im zeitweise boykottierten Weissrussland. Das ist wichtig, um ein Zeichen zu setzen. An solchen Orten bleibt für die Teilnehmer dann keine Zeit für Entspannung, obwohl das eigentlich fester Teil des Programmkonzepts ist. Dazwischen geht es immer hart zur Sache. Ein ausgewogener Mix – unauffällig gesteuert vom Team der Münchner Sicherheitskonferenz.

Hochprofessionelle Organisation

Und das Team? Bleibt bewusst locker. Damit alles möglichst reibungslos abläuft, müssen die Macher im Hintergrund hochkonzentriert durcharbeiten. Aber ohne dass die Gäste dies spüren. Doch in den letzten Wochen bis zur Sicherheitskonferenz steigt die Anspannung, die Arbeitstage werden voller und länger – 18 Arbeitsstunden pro Tag sind keine Seltenheit. Alles haben sie dennoch nicht in der Hand. Was fest steht – es wird die bisher größte Sicherheitskonferenz auf deutschem Boden. Wird sie die Erwartungen erfüllen?

DokThema bietet einen überraschend intimen Blick hinter die Kulissen der großen Weltpolitik. Seit Monaten wird das Organisatorenteam auf Schritt und Tritt von dem BR-Team begleitet.