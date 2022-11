Hinrichtungsbank von Guillotine in Amberg aufgetaucht

1855 schaffte das Königreich Bayern zwei Guillotinen an. Eine für Würzburg und eine für München. Hingerichtet wurde aber noch in weiteren fünf bayerischen Städten, in denen lediglich Bänke standen. So reiste der Münchner Scharfrichter mit "seinem" Fallbeilrahmen nach Straubing und Augsburg - wo übrigens der Räuber Kneißl geköpft wurde - und schraubte den Rahmen an die dortigen Bänke. Der Würzburger Scharfrichter besorgte auf dieselbe Weise die Hinrichtungen in Bayreuth, Amberg und Ansbach.

Mit dem Münchner Fallbeilrahmen wurden bis 1933 mindestens 125 Menschen hingerichtet, im Dritten Reich dann mehr als 1.200.

Amberger Bock stand in der JVA Amberg

Die Würzburger Guillotine fiel im Zweiten Weltkrieg in die Hände der Roten Armee und steht heute in einem Museum in Kiew. Die Münchner Maschine, mit der im Dritten Reich über 1.200 Menschen hingerichtet wurden, steht seit 1974 im Bayerischen Nationalmuseum, was der BR 2014 aufdeckte. Ebenso stehen hier die Hinrichtungsbänke aus Straubing, Augsburg und ein später angeschaffter aus Regensburg.

Der Bock aus Bayreuth ist im Krieg verbrannt, der aus Ansbach wurde nach 1945 wohl zu Brennholz verarbeitet, und den Standort des Amberger Bockes haben jetzt Recherchen von BR24 geklärt. Er stand bis vor kurzem in der JVA von Amberg und ist letzte Woche zu den anderen Böcken ins Bayerische Nationalmuseum gewandert.

19 Menschen in Amberg enthauptet

Auf der Amberger Hinrichtungsbank sind nach Recherchen von BR24 zwischen 1856 und 1935 18 Männer gestorben und eine Frau – sowohl in der JVA als auch in der Amberger Fronfeste, die heute zum Hotel umgebaut ist. Sie alle waren wegen Mordes verurteilt worden.

Die Verurteilten mussten sich auf das Trittbrett vorne an der Bank stellen, wurden darauf festgeschnallt, in die Waagrechte gekippt und unter das Messer geschoben. Dann klinkte der Henker den Messerschlitten aus, der mit 55 Kilogramm auf den Nacken des Verurteilten herabsauste.

Ausstellung der Guillotine verboten

Die Öffentlichkeit darf die bayerischen Guillotinen jedoch auf Jahre hinaus nicht zu Gesicht bekommen. Das hat das Bayerische Kunstministerium 2014 entschieden und 2021 bekräftigt. Zu groß ist die Sorge, dass Pilgerströme von Sensationstouristen die Guillotine sehen wollen, mit der die Mitglieder der Weißen Rose enthauptet worden sind.

Außerdem wolle man die Gefühle ihrer Angehörigen schützen. Die haben jedoch nichts dagegen, manche wünschen sich sogar, dass junge Menschen im Angesicht der Guillotine begreifen, wie der NS-Unrechtsstaat seine Bürgerinnen und Bürger wegen Widerstands oder wegen kleiner Straftaten hinrichten ließ.

Andere Bundesländer mutiger als Bayern

Andere deutsche Museen und Gedenkstätten teilen die Bedenken des Freistaats nicht. In der Gedenkstätte Zuchthaus Brandenburg-Görden können Besucher den historischen Hinrichtungsraum samt Guillotine besichtigen, im Strafvollzugsmuseum Ludwigsburg sind gleich zwei Guillotinen ausgestellt, davon eine aus der NS-Zeit; und im Museum für Hamburgische Geschichte ist immerhin das Messer der dortigen NS-Guillotine zu sehen.

Von Pilgerströmen und Sensationstouristen haben diese Orte übrigens nichts zu berichten.