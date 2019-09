hin&herzo: Flanieren, entdecken, schlendern

"Öffentlicher Raum wird zum Kunstraum" und "Phantasie-Installationen illuminiert von Lichtinstallationen" so wird das Festival in Herzogenaurach und Umgebung angekündigt. Die Stadt soll bis Sonntag zum Kunst-Event "hin&herzo" werden.

Phantansievolles Programm

Der Eintritt ist frei. Das Festival lädt die Besucher zum Kunstspaziergang durch Herzogenaurach ein. Neben Bands und Poeten auf drei Bühnen werden dem Interessierten wechselnde Performance-Programme, Ausstellungen, Mitmach-, Familien- und ein spezielles Jugendprogramm geboten. Außerdem gibt es ein integratives Minikino, außergewöhnliche Lichtinstallationen und kulinarische Phantastereien.

Beginn am Freitag

Der "hin&herzo-Entdeckungsraum" beginnt am Freitag um 18 Uhr (bis 23 Uhr, Samstag von 14 bis 23 Uhr) und endet am Sonntag um 20 Uhr. Dem Zuschauer werden in dieser Zeit akustische, optische und kulinarische Aktionen geboten.