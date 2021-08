Himmlische Boten an der A3: Engelweg in Geiselwind

Am Autohof Geiselwind an der A3 ist der zwölfte und damit letzte Engel vor wenigen Tagen angekommen: Der Engel der Lebensfreude wurde neben den anderen Skulpturen aus Holz einbetoniert. Damit ist der neue rund 500 Meter lange Engelweg am Autohof nun komplett. Am Samstag wird er feierlich eingeweiht. Reisende, die am Autohof Rast machen, sollen auf dem Engelweg zur Ruhe kommen und Kraft tanken können – bevor die Fahrt weiter geht.

Engelfiguren aus Holz – geschaffen mit der Kettensäge

Kettensägekünstler haben den Großteil der zwölf Skulpturen geschaffen. Manche haben markante Gesichtszüge und lange wallendes Haar. Der Engel des Trostes etwa breitet seine Flügel weit aus und der Engel der Hoffnung hat eine glatte, warme Oberfläche. Teilweise sind die Holz-Skulpturen über zwei Meter groß. Hinter dem Projekt steckt Manuela Strohofer. Mehrere Jahre Vorbereitung und intensive Arbeit mit Künstlern investierte sie in den Engelweg. Mit dem Benediktinerpater Anselm Grün schrieb sie Meditationstexte.

Hoffnung: Engelweg spricht viele Menschen an

Vor 20 Jahren baute die Familie Strohofer, die den Autohof Geiselwind betreibt, an der A3 eine Autobahnkirche – die erste privatfinanzierte ökumenische bundesweit. Mit dem Engelweg will Manuela Strohofer nun noch mehr Menschen erreichen. Engel sprechen Menschen unterschiedlicher Religionen an. Ihr selbst hat der Glaube viel Kraft geschenkt. Manuela Strohofer verlor ihren Bruder durch einen Verkehrsunfall. Sie trifft in der Kirche immer wieder andere Menschen, die ebenfalls Angehörige durch Unfälle verloren haben und in der Autobahnkirche Trost suchten. Der Engelweg wirkt niederschwelliger und spricht vermutlich mehr Menschen an, hofft Manuela Strohofer. Für jeden gebe es einen Engel.

Engelweg als Rasthof für die Seele

Vor 40 Jahren fing Anton Strohofer mit dem Bau des Autohofes an. Nach seinem Tod wünschte sich die Familie statt Blumen Spenden für den Engelweg. Zum Teil konnten die Kunstwerke so durch Spenden finanziert werden. Der Autohof Geiselwind wuchs in den vergangenen vier Jahrzehnten zu einem der größten in Europa. Rund 70.000 Menschen fahren bei Geiselwind täglich auf der A3. Und der Engelweg soll für sie nun auch zum Rasthof für die Seele werden.