Himmelstadt: Weihnachtspostamt verschickt 70.000 Antwortbriefe

Das 42-köpfige Team um Rosemarie Schotte aus Bayerns einzigem Weihnachtspostamt in Himmelstadt hat in den vergangenen Wochen die viele Wunschpost von Kindern beantwortet. Briefe aus weit über 100 Ländern sind in dem unterfränkischen Ort eingetroffen. Es werden rund 70 000 Briefe auch noch nach Weihnachten bis ins neue Jahr sein, schätzt Rosemarie Schotte. Eigentlich sind es noch mehr, aber nicht alle können beantwortet werden, weil die Adressen fehlen.

Herzensanliegen, Kindern bei der Verarbeitung ihrer Sorgen zu helfen

Schotte kümmert sich persönlich um die Sorgenbriefe der Kinder. Da geht es um Krankheit und Tod oder auch die Trennung der Eltern. Hier sollen die Kinder nicht alleine gelassen werden. Die Leiterin des Weihnachtspostamts – selbst schon längst Großmutter – kennt die Wünsche der Mädchen und Jungen: Die Barbie-Puppe taucht seit 26 Jahren immer wieder auf, aber auch der Roller, ein Ball oder auch nur Kleinigkeiten wie etwa ein Stift, schreiben bescheidene Kinder, die oft in östlichen Ländern wohnen. Viele teilen dem Christkind aber auch mit, dass sie eigentlich alles haben und das Christkind das für sie vorgesehene Geschenk lieber einem armen Kind bringen soll.