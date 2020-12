Himmel voller ausrangierter Christbaumkugeln in Asphaltkapelle

Ausrangierte Christbaumkugeln landen meistens im Müll. Ein Künstler aus der Oberpfalz hat daraus jetzt ein Werk geschaffen, das seinesgleichen sucht. In einer dunklen Kapelle am Waldrand hängt nun der Himmel voller Kugeln.

Endloses Meer aus Christbaumkugeln

Es glitzert und glänzt in der Asphaltkapelle bei Etsdorf im Landkreis Amberg-Sulzbach. Wer die kleine Kapelle von nur wenigen Quadratmetern betritt hat über sich einen Himmel aus 1.500 bunten Christbaumkugeln. Spiegel an den Seiten der Kapelle lassen ein endloses Meer aus bunten Kugeln entstehen. Dazu brennen Kerzen und tauchen den glitzernden Himmel den ganzen Tag über in ein unterschiedliches Licht. Im Hintergrund läuft Orgelmusik von Bach.

Kugeln wurden gespendet

Schon im vergangenen Jahr hat Künstler Willi Koch mit seinem Verein "Freunde der Glyptothek Etsdorf e.V." ausrangierte Christbaumkugeln zusammen getragen. Sie stammen aus Privatspenden, Gewerbespenden oder auch von einer Frau eines Sammlers, der verstorben ist. Zusammen bilden die Kugeln, die eigentlich in den Müll sollten, ein einzigartiges Kunstwerk. Stundenlang hängten drei Familien die Kugeln einzeln an ein Netz. Heuer verstärken Spiegel an den Seitenwänden die Raumtiefe.