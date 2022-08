Hilfsprojekt für suizidgefährdete Jugendliche fürchtet Aus

Junge Menschen helfen ehrenamtlich

Bei "U25" helfen junge Menschen zwischen 16 und 24 Jahren ehrenamtlich mit. Sie sind speziell geschult und helfen gleichaltrigen, lebensmüden Jugendlichen und jungen Erwachsenen – oft auch über einen längeren Zeitraum. Hilfesuchende könne anonym und kostenlos per E-Mail mit ihren Ansprechpartnern in Kontakt treten. Die Antworten der Ehrenamtlichen werden vor dem Versand noch von hauptamtlichen Psychologen gegengelesen. Mehr als 30.000 E-Mails sind so in den vergangenen Jahren hin und her gegangen.

Hilfe bei Suizidgedanken nur in einem Viertel des Jahres

Die Arbeit der Psychologen ist immens wichtig, aber auch der Flaschenhals von "U25". Die Hauptamtlichen sind mit dem Gegenlesen der Mails und der Arbeit mit den Ehrenamtlichen komplett ausgelastet. Aktuell können sich daher auch überhaupt keine neuen Hilfesuchenden an "U25" wenden. Die Anmeldeseite ist geschlossen. Im Schnitt werden in den elf bundesweiten Standorten nur in einem Viertel des Jahres neue Anfragen angenommen: eben dann, wenn bei Ehrenamtlichen oder den Psychologen Kapazitäten frei werden. Um eine 100-prozentige Betreuung von Ratsuchenden zu gewährleisten, bräuchte "U25" nach eigenen Berechnungen ein Gesamtbudget von 2,5 Millionen Euro im Jahr.

Förderung vom Bund läuft aus

Auch von staatlicher Seite käme immer wieder die Rückmeldung, das Projekt sei ganz wichtig, sagt Teamleiterin Jenny Catsam von der Nürnberger Außenstelle von "U25". Sie wisse aber nicht, wie das gemeinsame Projekt ab 2025 finanziert werden soll. Die aktuelle Förderung durch das Bundesfamilienministerium läuft bis Ende 2024. Danach wird das Geld so gut wie sicher wegfallen, denn in Deutschland werden in der Regel nur neue Projekte gefördert.

Studie soll Wirksamkeit von Suizidprävention bescheinigen

Derzeit läuft eine Studie, die das Beratungsangebot und seine Wirksamkeit wissenschaftlich bestätigen soll. Mit Hilfe der Ergebnisse solle der Deutsche Caritasverband als Träger des Projektes dann andere Geldgeber finden, heißt es aus dem Bundesfamilienministerium. Der Vorschlag, die Arbeit über die Krankenkassen abzurechnen, funktioniere aber nicht, so Catsam. Unter anderem könne "U25" nicht jeden Einzelfall abrechnen, da die Beratung vertraulich sei und auch die Gesundheitskarte der Ratsuchenden nicht abgefragt werde.

"Leuchtturmprojekt" in Bayern

Ein wenig Hoffnung verbreitet eine Idee aus dem bayerischen Gesundheitsministerium: "U25" könnte als "Leuchtturm-Projekt in einem wichtigen Tätigkeitsfeld" dienen. Auf Basis der Evaluationsstudie soll bis zum Auslaufen der bisherigen Förderung geprüft werden, ob die Initiative weiter unterstützt werden könne. Der Zeitraum dafür ist aber knapp: Die Studie läuft bis zum Sommer 2024, bis Ende September 2024 soll ein erster Entwurf des Abschlussberichts vorliegen. Ohne weitere Förderung steht "U25" Ende Dezember 2024 vor dem Aus.

Weitere Beratungsangebote

Haben Sie Suizidgedanken oder haben Sie diese bei einem Bekannten festgestellt? Hilfe bietet die Telefonseelsorge: Anonyme Beratung erhalten Sie rund um die Uhr unter den kostenlosen Nummern 0800 / 111 0 111 und 0800 / 111 0 222. Auch eine Beratung über das Internet ist möglich unter telefonseelsorge.de.

Mit Material der Nachrichtenagentur dpa.