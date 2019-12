06.12.2019, 15:13 Uhr

Hilfspakete für die Johanniter-Weihnachtstrucker

Zwischen den Jahren bringen ehrenamtliche Fahrer der Johanniter Lkws voller Hilfspakete in Länder, in denen Hilfe gebraucht wird. Auch in Schweinfurt werden bis zum 16. Dezember Pakete für die Weihnachtstrucker gesammelt.