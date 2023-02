Team von Humedica auf dem Weg in die Türkei

Es sind zwei Ärzte aus Heidelberg und ein Musiker aus dem Raum Frankfurt, die sich für die Kaufbeurer Hilfsorganisation Humedica als Erste auf den Weg in die Türkei machen. Alle drei haben bereits Erfahrung in von Erdbeben betroffenen Krisengebieten gesammelt. Für den Einsatz in der Türkei haben sie sich spontan gemeldet.

Ankunft im türkischen Adana in der Nacht

In der Nacht wird das Team im türkischen Adana ankommen. Die Millionenmetropole im Süden der Türkei ist ebenfalls vom Erdbeben betroffen. Vor Ort arbeitet Humedica mit einer Nicht-Regierungs-Organisation zusammen. Deren Mitarbeiter werden das Team am Flughafen in Empfang nehmen und die nächsten Tage begleiten.

Vieles wird sich für die drei Männer aber erst vor Ort ergeben, zum Beispiel, wo sie in der Nacht schlafen werden. "Wir sind gewappnet. Wir haben Zelte dabei und warme Schlafsäcke", erklärt der Musiker Uwe Grunert. Falls im Erdbebengebiet kein sicheres Gebäude für eine Übernachtung gefunden werden kann, sind sie darauf vorbereitet, bei eisigen Temperaturen im Freien zu übernachten. Schlafsäcke, Isomatten, Zelte, Wasserkocher und Lebensmittel für die nächsten Tage haben sie im Gepäck. Zur Ausrüstung gehören außerdem Helme, Sicherheitsschuhe, Trillerpfeifen und Warnwesten, um im Erdbebengebiet auf alles vorbereitet zu sein.

Humedica-Helfer: "Es kann nicht jeder helfen, und wir können"

Grunert hat trotz der unsicheren Situation nicht lang gezögert, um sich für den Einsatz zu melden. Seine Motivation: "Dass wir helfen können. Das muss man sich auch mal klarmachen: Es kann nicht jeder helfen, und wir können. Und deshalb tun wir das!" Grunert war bereits in einem Erbebengebiet im Iran im Einsatz. Damals habe es nur noch Nachbeben gegeben, und trotzdem sei die Situation erschreckend gewesen und habe ihm gezeigt, "wie spielerisch die Natur mit einem umgehen kann, wie klein und hilflos wir eigentlich sind."

Gemeinsam mit zwei Ärzten bildet Uwe Grunert ein sogenanntes Assessment-Team. Ihre Aufgabe ist es, sich einen Überblick über die Lage zu verschaffen und zu schauen, in welchen Bereichen Humedica am besten unterstützen kann. Das kann bedeuten, dass das Team akut vor Ort hilft, etwa mit Zelten oder medizinischer Ausrüstung. Es kann aber auch heißen, dass Humedica die Personen, die vor Ort im Einsatz sind, wie etwa Krankenhauspersonal, unterstützt und ersetzt und so eine längerfristige Versorgung möglich macht.

Bereits Erfahrungen in der Türkei gesammelt

Oliver Emmler ist einer der beiden Ärzte, die Teil des Assessment-Teams von Humedica sind. Auch für ihn ist es nicht der erste Einsatz im Erdbebengebiet: Er unterstützt die Hilfsorganisation seit über zehn Jahren und war bereits auf Haiti und in Nepal in ähnlichen Situationen. Vor einigen Jahren hat er auch an einer großen Übung mit der türkischen Regierung für genau ein solches Erdbebenszenario teilgenommen.

Er erklärt, warum Spenden aus Deutschland jetzt so wichtig sind: "Es geht darum, sein Geld zu spenden, damit man es dort einsetzen kann, wo man es braucht. Häufig ist das auch für logistische Aufgaben, dass man also auch entsprechende Flüge hat, um das Hilfsmaterial vor Ort zu transportieren."

Weitere Einsatzkräfte im Stand-by

Solche Flüge zu koordinieren ist unter anderem die Aufgabe von Katharina Möller. Sie koordiniert das Projekt für Humedica von Kaufbeuren aus, hält die ganze Zeit Kontakt zu den drei Helfern und organisiert die weitere Hilfe. Gemeinsam mit dem Assessment-Team wird sie auch entscheiden, ob Humedica weitere Einsatzkräfte schickt. "Wir haben auf jeden Fall Einsatzkräfte im Stand-by, die sich bereits als verfügbar gemeldet haben. Und es geht jetzt darum zu schauen: Aktivieren wir sie oder ist es dann doch besser, auf anderem Weg zu unterstützen?"

Möller rechnet nicht mit einem schnellen Ende des Einsatzes in der Türkei. Sie stellt sich auf einen längeren engen Austausch auch mit anderen Akteuren ein, etwa den Behörden vor Ort oder Organisationen, die in der Türkei aktiv sind. Dann müsste man schauen, "wie können wir kurzfristig, mittelfristig und vielleicht sogar auch langfristig über mehrere Jahre unterstützen als Humedica".