Hilfsmöglichkeiten für verzweifelte junge Mütter

Am ersten Weihnachtsfeiertag hatte eine Frau ein totes Baby in einer Mülltonne in Regensburg gefunden. Die Polizei konnte die Mutter schnell ermitteln und festnehmen. Die 24-jährige Frau sitzt nun in Untersuchungshaft. Gegen sie wird jetzt wegen des Verdachts eines Tötungsdelikts ermittelt. Damit solche Fälle nicht passieren gibt es auch in der Oberpfalz Angebote für werdende Mütter, die es sich nicht vorstellen können, ihr Kind zu behalten.

Vertrauliche Geburt mit einmaliger Datenerfassung

So bietet unter anderem die "Donum Vitae"- Beratungsstelle in Regensburg die Möglichkeiten einer vertraulichen Geburt sowie das Moses Projekt an.

Eine vertrauliche Geburt bietet Frauen die Möglichkeit ihre Schwangerschaft sowie die Geburt des Kindes geheim zu halten. Sie erhalten außerdem Unterstützung und Schutz für das Kind und sich selbst. Die vertrauliche Geburt ermöglicht innerhalb anonymer Hilfs- und Beratungsangebote eine geschützte Entbindung im Krankenhaus. Dabei bleibt die Mutter allen Personen gegenüber Anonym, nur die Beraterin der Schwangerenberatungsstelle erfährt ihren wirklichen Namen. Die Daten der Mutter werden somit nur einmal aufgenommen und vertraulich behandelt, wenn das Kind diese ab seinem 16. Lebensjahr wissen möchte. Eine vertrauliche Geburt ist somit eine Möglichkeit für Frauen, die sich nicht in der Lage sehen ihr Kind momentan zu sich zu nehmen, die sich aber vorstellen können später mit dem Kind in Kontakt zu kommen.

Anonyme Geburt ohne Datenerfassung

Das Moses Projekt der "Donum Vitae"- Beratungsstelle bietet Frauen, die sich in ihrer Situation nicht vorstellen können, dass die Schwangerschaft und die Geburt des Kindes jemals bekannt werden darf, die Möglichkeit der anonymen Geburt an. Bei einer anonymen Geburt werden die Daten der Mutter nicht erfasst. Das bedeutet: sie kann das Kind bekommen, ohne dass ihr Name registriert wird. Dabei werden die Frauen vertraulich beraten und Ihnen Hilfe für die anonyme Geburt angeboten. Die Hotline ist Tag und Nacht besetzt: 0800/00 66 737.

Babyklappe in Regensburg

Außerdem gibt es in Regensburg eine Babyklappe, in die man Neugeborene legen kann, wenn man sich als Mutter so unter Druck sieht oder in einer Situation befindet, aus der man sonst keinen anderen Ausweg sieht. Die Babyklappe befindet sich in der Kinderklinik St. Hedwig im Regensburger Westen.