Hilfskonvoi aus Nürnberg macht sich auf den Weg in die Ukraine

Bayerns Innenminister Joachim Herrmann (CSU) verabschiedete gemeinsam mit dem ukrainischen Generalkonsul Yuriy Yarmilko die "ad hoc Winterunterstützung", so der Minister. Zu den "dringend benötigten Gegenständen" zählen sieben Fahrzeuge der Bayerischen Polizei für die Stadt Kiew sowie weitere Ausrüstungsgegenstände wie Winterstiefel oder Stromaggregate aus Beständen der Polizei, der Feuerwehrschulen Geretsried, Regensburg und dem Pandemiezentrallager.

Polizeiautos für Kiew

Die Bitte um Polizeiautos sei von Kiews Oberbürgermeister Vitali Klitschko unmittelbar an Innenminister Herrmann übermittelt worden. "Sie brauchen zusätzliche Fahrzeuge, weil natürlich mit diesem ständigen Beschuss auch viele Fahrzeuge kaputtgehen und auch die Abnutzung natürlich sehr stark ist", so der Bayerische Innenminister Joachim Herrmann.

Schwere Angriffe auf Energieinfrastruktur

Die Ukraine erlebe aktuell die schwersten Angriffe auf die Energieinfrastruktur seit Beginn des russischen Angriffskrieges, heißt es in einer Mitteilung aus dem Bayerischen Innenministerium. Dadurch komme es zu großflächigen und andauernden Ausfällen in der Energie-, Wärme- und Wasserversorgung, während die Temperaturen unter den Gefrierpunkt sinken. Bayern wolle dabei den Menschen in der Ukraine die größtmögliche Unterstützung zukommen zu lassen, damit sie die schweren Wintermonate überstehen können, so Herrmann. Und der Generalkonsul der Ukraine Yuriy Yarmilkon ergänzt: "Bald kommt die richtige Kälte. Deswegen wissen wir diese Hilfe hoch zu schätzen. Und ich weiß genau, das ist nur die erste Lieferung."

Weitere Hilfen angekündigt

Der Ministerrat hatte bereits am 20. Dezember vergangenen Jahres beschlossen, fünf Millionen Euro zur Verfügung zu stellen, um die Schäden durch Angriffe auf die Energieinfrastruktur der Ukraine zu begrenzen. Innenminister Herrmann kündigte heute zeitnah weitere Hilfen an.