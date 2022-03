Hilfsgüter aus Würzburg erreichen ukrainische Grenze

24 Tonnen Spenden binnen weniger Stunden in Karlstadt

Auch in Karlstadt am Main ist die Hilfsbereitschaft groß. Hier hat der praktizierende Rheumatologe Dr. Igor Turin eine große Hilfsaktion angestoßen. Binnen weniger Stunden kamen dort die ersten 24 Tonnen Spenden zusammen. Auch von Firmen, die Sachspenden in großen Mengen zur Verfügung stellen. Turin ist überwältigt von der Spendenbereitschaft.

Turin zählt auf, was die Bedürftigen in Ukraine jetzt dringend benötigen: Nahrungsmittel, Dosenaufläufe, Terrinen, die man nur mit heißem Wasser aufgießen muss, Schokolade in Unmengen, weil das hochkalorisch, gut haltbar und gut zu verteilen ist, Babynahrung. Feuchttüchter seien sehr wichtig für die Hygiene, ebenso Taschenlampen, Batterien. Kleider würden dagegen weniger gebraucht, weil es sehr aufwändig ist, diese zu sortieren und die Menschen hätten ja auch Kleidung an, so der gebürtige Ukrainer.

Helfer für das Beladen der Lkw gesucht

Es werden aber auch Helfer benötigt, die die Lkw beladen und die Ware sortieren. Sobald genügend Sachen zusammengekommen sind, könnte man mehrere Transporte täglich starten, sagt der Mediziner.

Spendengelder seien aber auch nötig. Damit wolle er Medizin für die drei Kliniken einkaufen, mit denen der Arzt in der Ukraine in Kontakt seht. Pro Transport sei dann eine Deklaration erforderlich, was auf dem Lkw geladen ist. Das erleichtere die Weiterfahrt. Die Ladung werde dann auf ukrainische Lastwagen umgeladen und gelange so schneller zu den Menschen vor Ort.