Hilfsaktion von Kindertafel und Firmen für Kinder in der Ukraine

Der in Schweinfurt ansässige Bundesverband Deutsche Kindertafel e.V. hat zusammen mit mehreren Unternehmen aus Schweinfurt, Würzburg und dem Landkreis Schweinfurt eine gemeinsame "Hilfsaktion für Kinder in der Ukraine" gestartet. Stefan Labus, der Geschäftsführer des Bundesverbandes Deutsche Kindertafel erklärt: "Wir ziehen gemeinsam an einem Strang um den Kindern vor Ort zu helfen. Wichtig ist uns, dass wir Hilfsgüter auf den Weg bringen, die auch wirklich benötigt werden. Und vor allem, dass wir einen seriösen Partner in der Ukraine haben, der sich dort um die weitere Verteilung kümmert und auf den wir uns verlassen können."

Schweinfurter Karate-Lehrer stellte Kontakt her

Diesen Partner habe man durch das Netzwerk des Bundesverbandes Deutsche Kindertafel e.V. und über den Kontakt von Dmitrij Videnin vom Videnin Dojo Schweinfurt Kyokushin e.V. gefunden. Videnin habe über seine sportlichen Verbindungen Kontakte zu einer Organisation vermittelt, die der deutschen Caritas oder Diakonie ähnelt und die eng mit dem Freiwilligenzentrum in Nowomoskowsk im Gebiet Dnipropetrowsk arbeitet, so die Kindertafel.

Hilfsorganisationen vor Ort geben durch, was benötigt wird

"Die Ansprechpartner vor Ort haben uns eine genaue Wunschliste geschickt, was dringend benötigt wird. Unsere Aufgabe ist es, diese Dinge zu beschaffen und an die Grenze zwischen Polen und Ukraine zu bringen. Dabei hilft uns unser großes Netzwerk und wir können sicher sein, dass genau die Dinge zu den leidenden Menschen kommen, die tatsächlich jetzt sofort gebraucht werden", hebt Labus hervor.

Zahlreiche Firmen boten Hilfe an

Der Ausschlag für einen Transport kam von der Belegschaft und dem Betriebsrat der Firma Schaeffler in Schweinfurt. Schnell konnte das Team um Stefan Labus noch weitere Unterstützer mit ins Boot holen wie s.Oliver Group, Pabst Transport GmbH & Co. KG Pflegedienst Gratia, IKEA Würzburg, FIS GmbH, Stern Apotheke Schwebheim, cbs Bebersdorf und noch viele weitere Firmen. "Wir freuen uns sehr, dass so viele spontane Zusagen kamen und diese dringend benötigte Hilfsaktion möglich machen", berichtet Labus.

Sachspenden können bis zum 16. März abgegeben werden

"Natürlich freuen wir uns auch sehr über Spenden aus der Bevölkerung. Jeder kann mithelfen, das Leid der Kinder in der Ukraine zu lindern", so Labus weiter. Beim Startschuss des Hilfsprojekts wurde deutlich, dass keine Zeit zu verlieren ist. Die Menschen sind dringend auf Unterstützung angewiesen, daher wurde ein straffer Zeitplan aufgestellt und an die Bevölkerung bzw. an weitere Firmen der Appell gerichtet: "Wenn Sie den ukrainischen Kindern helfen möchten, dann bringen Sie bitte bis Mittwoch, 16. März 2022, Ihre Spenden zur Schweinfurter Kindertafel e.V., Friedrichstraße 8, in Schweinfurt."

Lebensmittel und Spielsachen sind gefragt

Die Sachspenden sollen in festen Kartonagen verpackt werden und die außen deutlich beschriften werden, was sich darin befindet wie Produkt, Geschlecht, Alter. Kleidungsstücke werden nicht benötigt, dafür aber jede Menge anderer Dinge von Lebensmitteln bis Spielsachen. Von der Zentrale der Schweinfurter Kindertafel e.V. gehen alle Spenden dann zum Logistik-Partner Pabst Transport GmbH & Co. KG, der für diesen Hilfstransport einen LKW mit 35 Euro-Paletten und einer Beladungskapazität von 21 Tonnen zur Verfügung stellt. Gebündelt wird die Aktion von der Schweinfurter Kindertafel, die zusammen mit den Partnern dafür sorgt, dass auch alle Zollbestimmungen etc. eingehalten und erfüllt werden.