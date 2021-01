vor 32 Minuten Artikel mit Video-Inhalten

Hilferufe verhallten: Mann musste die Nacht in Schacht ausharren

Eigentlich wollte er nur sein Essen abkühlen... Ein Mann ist am Montagnachmittag in Haibach durch ein Dach gebrochen und in einen Schacht gestürzt. Die Hilferufe des Verletzten verhallten. Erst am nächsten Morgen kam die Rettung.