Hilferuf von Schweinfurter Ärzten: Notfall-Versorgung gefährdet

Nach der Ankündigung der "Kongregation der Schwestern des Erlösers" in Würzburg aus dem April, das Krankenhaus St. Josef in Schweinfurt nur noch bis 2030 als Akutkrankenhaus betreiben zu wollen, wenden sich nun der ehemalige Chefarzt Dr. Christof Bretscher und Dr. Wilfried Gebhardt vom Ambulanten Herzzentrum am Krankenhaus St. Josef in einem Offenen Brief an die Oberin des Ordens, Monika Edinger.

Sie fordern, dass das Krankenhaus St. Josef als Akutkrankenhaus erhalten bleiben soll. Laut Bretscher und Gebhardt werde es in dem Haus sonst keine Notaufnahme, keine Intensivstation, keine Innere Medizin, keine Chirurgie, keine Anästhesie und keine Beleg- und Spezialärzte und damit keine akute ärztliche Versorgung mehr geben. Mitarbeiter würden bereits jetzt die Klinik verlassen.

Pandemie zeige Bedeutung der Kliniken

Die Schweinfurter Leopoldina-Klinik soll künftig die Aufgaben eines Akutkrankenhauses erfüllen. "Diese Beendigung des ärztlichen Versorgungsauftrags des Krankenhauses St. Josef gefährdet unseres Erachtens die regionale medizinische Versorgung von Stadt und Landkreis Schweinfurt," schreiben die beiden Mediziner wörtlich.

Alleine die beiden vergangenen Pandemiejahre zeigten eindrucksvoll die Notwendigkeit der beiden Krankenhäuser. "13.000 stationäre und 18.000 notfallbedingte Behandlungen pro Jahr lösen sich nicht in Luft auf," schreiben die beiden Mediziner und stellen die Frage, wie diese Menschen im Leopoldina-Krankenhaus als einziger Schweinfurter Klink behandelt werden sollen.

Kündigungswelle in beiden Häusern

Die Frustration der Mitarbeiter sei nach der Entscheidung der Kongregation bereits sehr groß. Wie es aus Mitarbeiterkreisen des St. Josef-Krankenhauses heißt, gebe es in beiden Häusern eine Kündigungswelle. Alleine in der Notaufnahme am Leopoldina-Krankenhaus hätte rund ein Dutzend Mitarbeiter gekündigt. Am Krankenhaus St. Josef habe es seit der Ankündigung der langfristigen Schließung rund zwei Dutzend Kündigungen gegeben.

In beiden Klinken sei zudem eine relevante Anzahl an Krankenhausbetten wegen Pflegekraftmangels geschlossen worden. Man fürchte bei weiteren Kündigungen von pflegenden Mitarbeitern, dass die Krankenhausstruktur längerfristig nicht mehr aufrechterhalten werden könne, so das Statement aus Mitarbeiterkreisen des Krankenhauses St. Josef zum BR.

Sozialzentrum statt Klinik

Das Krankenhaus St. Josef hat rund 280 Betten und soll laut der Kongregation als Betreiberin des Krankenhauses künftig zum Sozialzentrum mit Fortbildungsstätte sowie zum Altenheim mit Alterspsychiatrie und Schmerzambulanz umstrukturiert werden.

Nach Informationen der Fraktion der Freien Wähler im Schweinfurter Stadtrat kommt es bereits derzeit zu "personellen Engpässen im Krankenhausbereich, die nicht nur durch den allgemeinen Personalmangel, sondern vor allem auch durch die Umorientierung der Mitarbeitenden entstanden ist." Die Umorientierung sei durch die angekündigte Kooperation und den durch sie ausgelösten Umbau der Schweinfurter Krankenhauslandschaft ausgelöst worden.

Freie Wähler: Angespannte Lage in Kliniken

Die Freien Wähler fordern nun von der Stadt, die Gesundheits- und Notfallversorgung in der Stadt und der Region verantwortlich mitzugestalten und sicherzustellen. Das Leopoldina-Krankenhaus ist eine kommunale Tochtergesellschaft der Stadt Schweinfurt. Nach Informationen der Freien Wähler soll es in den vergangenen Monaten immer wieder vorgekommen sein, dass Notfallpatienten in der Region Schweinfurt längere Wartezeiten in Kauf nehmen oder gar in weiter entfernte Krankenhäuser gebracht werden mussten, weil sie in Schweinfurt nicht versorgt werden konnten.

Deshalb stellen die Freien Wähler an den Schweinfurter Oberbürgermeister Sebastian Remelé unter anderem die Frage, ob gegenwärtig die stationäre Notaufnahme in den Schweinfurter Krankenhäusern gewährleistet werden kann. Außerdem wollen sie wissen, ob nach der Entwicklung von St. Josef einer gesteigerten Nachfrage im Leopoldina-Krankenhaus entsprochen werden könne.