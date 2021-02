Hilferuf eines Rosenheimer Brautmodengeschäfts

Ein Meer aus Spitze, Tüll und Perlen. Eintausend traumhafte Brautkleider hängen in dem Rosenheimer Geschäft. Nur eine Braut sucht man vergeblich. Die Inhaberin ist mit ihrer Klage gegen die Schließung am bayerischen Verwaltungsgericht gescheitert. Doch sie und ihr Mann geben nicht auf.

Tränen am Telefon

Das Brautmodengeschäft von Christina Thumbach ist seit Beginn des zweiten Lockdowns geschlossen. Das bringt nicht nur die Ladeninhaberin zur Verzweiflung, sondern auch die Bräute. Täglich telefoniere sie mit angehenden Bräute, einige würden weinen, berichtet Christina Thumbach. Alle seien sehr verunsichert, was das Thema Hochzeit und Feiern in Pandemiezeiten angehe.

Rosenheimerin im "Brautkleid-Dilemma"

Ein gutes Beispiel dafür, welch verzwickte Situationen im Lockdown entstehen können, ist Arnelia Heric. Die junge Rosenheimerin heiratet Ende Februar standesamtlich. Nur in welchem Kleid, das ist fraglich. Denn ihr bereits gekauftes Kleid befindet sich im Geschäft von Christina Thumbach. Es müsste noch abgesteckt und abgeändert werden. Aber das ist aufgrund der Corona-Auflagen nicht möglich. Absagen will Arnelia Heric den Termin beim Standesamt deswegen aber nicht, denn sie freut sich trotz allem auf ihren besonderen Tag. Dass Brautmodengeschäfte nicht öffnen dürfen, kann sie aber nicht nachvollziehen. Ein Braumodengeschäft sei ja kein Supermarkt, so die angehende Braut.

Brautmodenbranche sieht sich benachteiligt

Christine Thumbach ärgert sich vor allem darüber, das sie in Bayern ihr Geschäft nicht öffnen darf, während es in Berlin sehr wohl unter Auflagen erlaubt sei. Es gebe im Brautmodengeschäft keine Laufkundschaft, es würden stets nur Einzeltermine vergeben. Wenn sowohl sie, als auch die Kundschaft negativ getestet worden seien, wo sei dann das Problem, fragt sich die 37-jährige Geschäftsfrau.

Neueste Kollektionen trotzdem im Blick

Die Rosenheimer Geschäftsfrau hatte das Pech, dass sie ihr Geschäft ausgerechnet im ersten Lockdown, im Frühjahr 2020, eröffnet hat. Nun ist ihr Brautmoden- Geschäft erneut geschlossen. Trotzdem muss neue Ware gekauft werden, denn Bräute wollten stets die neuesten Modelle, betont Thumbach. Die Misere sei allerdings, dass sie im Moment das Geld für Einkäufe nicht erwirtschaften könne. Hier müsse das Geschäft auf Reserven zurückgreifen.

Niederlage vor Gericht

Ein Eilantrag, der auf eine Öffnung des Geschäfts abzielte, scheiterte in dieser Woche vor dem Bayerischen Verwaltungsgerichtshof. Doch Christina Thumbach und ihr Ehemann wollen weiterkämpfen. Sie stünden mit anderen Brautmodengeschäften eng in Kontakt und würden jetzt eine Schadensersatzklage prüfen.