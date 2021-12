Hilfen für Marktbetreiber: "Ein Tropfen auf den heißen Stein"

Grundsätzlich begrüßt der Schwäbische Schaustellerverband die von der Staatsregierung in Aussicht gestellten Hilfen. Sie seien jedoch bei Weitem nicht ausreichend: "In der jetzigen Lage hilft uns natürlich jeder Hunderter, jeder Tausender. Letztlich sind die Hilfen aber ein Tropfen auf den heißen Stein“, sagt Josef Diebold vom Schaustellerverband.

Corona-Hilfe für Schausteller: Bis zu 1.500 Euro pro Monat

Der Freistaat hatte zuvor angekündigt, den vom coronabedingten Ausfall der Weihnachtsmärkte betroffenen Händlern zum Ausgleich einen Unternehmerlohn zu bezahlen. Der Lohn von bis zu 1.500 Euro monatlich könnte demnach für den Zeitraum vom 1. November bis 31. März gezahlt werden, zusätzlich zu den Hilfen vom Bund.

Schaustellerverband: "Das ist nicht viel"

"Gut ist, dass wir das Geld privat nutzen können, um das Handy oder die Krankenversicherung zu bezahlen", sagt Diebold. Das gehe mit den Hilfen des Bundes nicht, die laut Diebold nur für betriebliche Kosten eingesetzt werden dürfen. "Doch überlegen Sie mal, was privat in den letzten 20 Monaten alles an Kosten angefallen sind. Da helfen die 1.500 Euro nicht so viel. Und es heißt ja auch, dass 'bis zu' bezahlt wird. Das heißt, dass nicht jeder die 1.500 Euro auch bekommt“, kritisiert Diebold.

Private Rücklagen sind aufgebraucht

Viele Schausteller oder Marktverkäufer hätten bereits die Lebensversicherung aufgelöst oder die Altersvorsorge aufgebraucht, um die privaten Fixkosten bezahlen zu können. "Zudem haben wir in den letzten Monaten immer neue Darlehen bei der Bank aufgenommen, um den Lebensunterhalt zu decken“, sagt Diebold. "Und jetzt sitzen uns die Banken natürlich im Nacken, weil die auch auf die Einnahmen aus dem Weihnachtsgeschäft gezählt haben, die nun nicht mehr da sind. Die Weihnachtsmärkte waren für uns lebenswichtig."