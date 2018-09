Hilfen für die Sportlerseele

Das Klinikum Nürnberg bietet Leistungssportlern nun Hilfe an in einer sportpsychiatrischen Sprechstunde. Anonym werden hier Spitzensportler und Olympioniken betreut. Häufig sind Versagensängste ein Thema. Das führt zu einer übermäßigen inneren Beschäftigung mit dem Gedanken, was passiert, wenn die erforderliche Leistung nicht abgerufen werden kann. Und das macht auf Dauer krank.

„Oft leiden die Sportler unter Panikattacken. Das sind Angstgefühle, die sich auch in körperlichen Problemen widerspiegeln.“ Dr. Katharina Hösl, Psychiaterin am Klinikum Nürnberg.

Der Suizid von Nationaltorwart Robert Enke im Jahr 2009 hat die Fachwelt und die psychiatrische Welt wachgerüttelt. Das Klinikum Nürnberg hat deshalb im Zentrum für Sportmedizin eine eigene Ambulanz und Sprechstunden für Extremsportler eingerichtet. Die Sportler bleiben anonym vor allem durch die Vergabe von Terminen außerhalb der regulären Sprechzeiten.

Therapien angepasst an das Sportlerleben

Das Angebot sportpsychiatrischen Sprechstunde basiert auf multimodalen, sporttherapeutischen Konzept. Hilfen finden individuell statt, psychotherapeutisch, pharmakologisch, aber auch durch Entspannungstraining oder spezielle Bewegungs- und Kreativtherapien.

Ungewöhnlicher Alltag

Einfach privat essen gehen oder ins Kino ist das ist für Extremsportler nicht selbstverständlich. Ihr Alltag ist eng getaktet. Es bleibt kaum freie Zeit für private Kontakte oder Begegnungen außerhalb des Sports. Kontinuität in Beziehungen ist oft problematisch. Dieses ungewöhnliche Leben, die hohe Leistungsanforderung und die ständige Beobachtung durch die Medien kann sehr belastend sein.