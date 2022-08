Hilfe von oben: Drohne als Teil der Lebensrettung am Fichtelsee

Sonntagmittag am Fichtelsee: Noch ist wenig Betrieb, zumindest auf dem Wasser. Anders sieht es im Haus der Wasserwacht aus. An der Tür steht ein aufgeregter Jugendbetreuer. Eines der Kinder ist verschwunden und nicht mehr auffindbar. Sofort startet die Wasserwacht die Suche.

Drohne bringt neue Perspektive für die Rettung

Was hier gerade passiert, ist eine Übung. Regelmäßig spielen die Mitglieder der Kreiswasserwacht Bayreuth Szenen wie diese durch, damit die Abläufe im Echtfall sitzen. Für die Suche nach dem vermissten Jugendlichen schnappen sich zwei Einsatzkräfte ihre Rettungswesten und starten das Rettungsboot, das am Steg vor dem Haus der Wasserwacht befestigt ist.

Zeitgleich lässt Sabrina van Loosen ganz in der Nähe eine Drohne aufsteigen. Diese gehört neuerdings zum Rettungs-Equipment der Kreiswasserwacht Bayreuth – und ist schon jetzt eine große Hilfe. "Weil wir damit den See besser im Blick haben, eine zusätzliche Perspektive und schneller jemanden finden können, wenn tatsächlich etwas passiert", sagt die 37-jährige Hotelfachfrau. Seit sieben Jahren ist sie ehrenamtlich bei der Wasserwacht. Sie ist eine von sieben frisch ausgebildeten Drohnenpiloten der Kreiswasserwacht Bayreuth.

Bild, Video und Wärmebildkamera

Knapp ein Kilo ist die rot beklebte Wasserwachts-Drohne schwer und kann bis zu 120 Meter in die Höhe steigen. Ausgestattet ist sie mit einer Kamera für Bild und Video – und einer zusätzlichen Wärmebildkamera. Die Bilder werden direkt auf den Controller in der Hand des Piloten gespielt, zeitgleich auf einen zusätzlichen Monitor übertragen. Die Kamera kann an der Wasseroberfläche Schwimmer erkennen und den Uferbereich gut absuchen. "Alles, was aus dem Wasser rausschaut, kann man gut erkennen. Alles, was unter Wasser ist, da funktioniert die Infrarotkamera leider nicht", so Drohnenpilot Jonas Bauernschmidt. Dafür brauche es zusätzliche Taucher und Sonargeräte. Bis die vor Ort sind, kann ein Drohnenpilot schon eine erste, schnelle Sichtung machen. Zeit sei das A und O bei der Rettung, sagt der Vorsitzende der Kreiswasserwacht Bayreuth, Hans Joachim Seibel.

Unsere oberste Prämisse ist, Menschen zu retten und nicht, sie zu bergen. Hans Joachim Seibel, Vorsitzender der Kreiswasserwacht Bayreuth

Regelmäßige Übungen für den Ernstfall

Die Übungssuche läuft gut: Das Team an der Drohne und das Team im Boot halten permanent über Funk Kontakt. Während des Flugs muss Jonas Bauernschmidt die Drohne immer im Blick haben. Das ist Vorschrift. Die unterschiedlichen Einstellungen an der Drohne müssen die Piloten "quasi blind finden", so Seibel. Und auch die gemachten Bilder, vor allem die der Wärmebildkamera, müssen richtig gedeutet werden. Dafür üben die ausgebildeten Piloten und Pilotinnen so oft es geht an ihren Einsatzwochenenden. Es dauert diesmal nur wenige Minuten, bis der "Vermisste" am Rand des Sees auf einem Felsen entdeckt werden kann.

Wasserwacht auf Nachwuchs angewiesen

Zwei Rettungsdrohnen besitze die Wasserwacht Bayreuth, so BRK-Pressesprecher Thomas Janovsky. Eine ist fest am Fichtelsee stationiert, die andere mobil in den Gewässern von Stadt und Landkreis Bayreuth einsetzbar. Zu den bisher ausgebildeten Drohnenpiloten sollen noch weitere kommen. Dafür brauche es aber immer wieder Nachwuchs bei den Ehrenamtlichen der Wasserwacht, meint Janovsky. Bisher ist die neue Rettungsdrohne noch ein Übungsgerät und musste noch keinen echten Einsatz fliegen. "Zum Glück, das ist uns am liebsten. Denn das heißt auch, dass niemand zu Schaden gekommen ist", so Hans Joachim Seibel.