Hilfe vom Hubschrauber – Polizisten nehmen vier Migranten fest

Nach einem Tipp hat die Polizei am Dienstagmittag in der Nähe von Landshut vier junge Geflüchtete im Alter zwischen 14 und 24 Jahren ohne Papiere erwischt. Sie waren offenbar auf der Ladefläche eines Lkw über Rumänien nach Bayern gekommen. Als der Lkw im Tiefenbacher Gemeindeteil Gütersdorf entladen werden sollte, sprangen die jungen Männer von der Ladefläche und flüchteten.

Polizeihubschrauber als Unterstützung

Die Polizei fahndete sofort nach ihnen. Um sie aufzuspüren, wurde auch ein Polizeihubschrauber eingesetzt. Kurze Zeit später wurde das Quartett erwischt. Drei Jugendliche im Alter von 14, 15 und 17 Jahren wurden in Absprache mit dem Kreisjugendamt in eine Klinik zur ärztlichen Untersuchung gebracht. Ein 24-jähriger kam in eine Erstaufnahmeeinrichtung, so die Polizei am Mittwoch.

Ermittlungen wegen Verstoßes nach dem Aufenthaltsgesetz

Der Lkw-Fahrer bekommt nun Ärger. Gegen den 56-Jährigen wird ermittelt. Der Vorwurf: Ein Verstoß nach dem Aufenthaltsgesetz. Es geht um die Einschleusung von Menschen ohne Ausweispapiere.