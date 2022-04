Hilfe rund um die Uhr: 50 Jahre Telefonseelsorge Würzburg

Kaum aufgelegt, klingelt das Telefon erneut. Unter den bundeseinheitlichen Rufnummern 0800/1110111 und 0800/1110222 hat das Helferteam rund um die Uhr ein offenes Ohr. Die Anrufe erfolgen anonym, die Nummer lässt sich nicht zurückverfolgen. Das ist wohl auch der Grund, warum so viele Menschen anrufen. In Deutschland gibt es die Telefonseelsorge an mehr als 100 Standorten.

Einfach mal zuhören

Schulden, Scheidung, Ängste, Corona - es gibt derzeit viele Auslöser. "Am Telefon sind manche Probleme nicht zu lösen", so die Leiterin der Würzburger Telefonseelsorge, Ruth Belzner. Doch es hilft vielen Menschen, darüber zu reden. Oft entwickele sich im Laufe des Gespräches eine Idee, wie die Situation zu ändern sei. Es rufen mehr Frauen als Männer an. Die Gespräche dauern rund 45 Minuten. Die Ehrenamtlichen müssen auf alles gefasst sein: Suizidgefährdete, einsame oder wütende Menschen melden sich, aber auch Scherzkekse.

Erreichbar auch per Mail und Chat

Die Telefonseelsorge bietet auch Hilfe per Mail und Chat. Für dieses neue Angebot wurden Mitarbeitende speziell geschult. Das nehmen vor allem jüngere Leute an. Laut Ruth Belzner werden hier oft Gewalterfahrungen, selbst verletzendes Verhalten oder Suizidgedanken offenbart. Auch viele Menschen mit psychischen Erkrankungen suchen Hilfe. "Das Versorgungsnetz ist in den vergangenen zehn Jahren dünner und löchriger für die Betroffenen geworden", so die Psychologin.

Helferinnen und Helfer gesucht

Für den Dienst bei der Telefonseelsorge braucht es Menschen mit Lebens- und Krisenerfahrung. Die Ehrenamtlichen werden intensiv in Theorie und Praxis geschult. In Würzburg beginnt im Herbst 2022 der nächste Kurs. Interessierte können sich unter 0931-4605807 oder info@telefonseelsorge-wuerzburg.de melden. Außerdem soll es im Jubiläumsjahr eine Foto-Ausstellung geben "Aus Worten können Wege werden". Zu sehen ist die Ausstellung ab 5. Mai im Matthias-Ehrenfried-Haus in Würzburg.