"Hilfe kommt nicht an": Probleme an den ukrainischen Grenzen

Von der polnisch-ukrainischen Grenze hat Bogdan Puszkar einen Hilferuf abgesetzt. Der ehemalige Pfarrer der ukrainischen Gemeinde in Bamberg schilderte in der BR-Fernsehsendung Frankenschau aktuell am Montagabend die Lage vor Ort.

Schutzausrüstung und Helme fehlen in der Ukraine

Puszkar versucht derzeit im Grenzgebiet die eintreffenden Hilfsgüter zu sortieren und weiterzuleiten. "Wir kriegen nicht das, was gebraucht wird und werden überhäuft mit Waren, die wir nicht brauchen." Demnach fehlt es in der Ukraine vor allem an Schutzausrüstungen, Helmen und Verbandsmaterial.

Ein weiteres Problem seien die zerstörten Infrastrukturen im Land. Waren wie Schlafsäcke, Zelte oder Decken seien nach wie vor Mangelware, könnten aber oft gar nicht so einfach dorthin gebracht werden, wo sie gebraucht würden. Die Gründe: eine nicht funktionierende Infrastruktur und von ukrainischen Flüchtlingen blockierte Grenzübergänge. Zum Teil würden 60 Kilometer lange Schlangen aus Fahrzeugen und Fußgängern einen einzelnen Übergang verstopfen, so Puszkar.

"... da stimmt etwas nicht": Puszkar wendet sich an Politik

Der Pfarrer im Ruhestand appelliert zudem an die Politik. Die Anfragen der ukrainischen Regierung lägen auf dem Tisch von jedem Premierminister und bei der Nato. "Wenn die sagen: 'Wir haben den ganzen Markt in Westeuropa von Schutzwesten und Helmen zusammengekauft' – da stimmt etwas nicht. Für Puszkar seien das "leere Worte". Der Pfarrer befürchtet, dass die Menschen in der Ukraine von der Politik alleine gelassen werden. Gleichzeitig erkennt Puszkar die "große Hilfsbereitschaft" der Gesellschaft an – diese müsse nun in die richtigen Bahnen gleitet werden.