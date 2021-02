Hilfe in Corona-Zeiten: Der Rufbus wird zum Einkaufswagen

"Gerade mit Homeschooling und den ganzen Dingen bin ich froh, wenn ich nicht noch zum Supermarkt muss", sagt Birgit Höld. Sie sitzt vor ihrem Notebook und füllt zum ersten Mal eine digitale Einkaufsliste aus. Orangen, Wurst oder Butter, all das soll in ein paar Stunden geliefert werden, verspricht der Service „Flexitrans“. Dahinter verbergen sich die Rufbusse, die seit Jahren Fahrgäste wie ein Taxi von A nach B bringen. Wenn sie schon unterwegs sind, dann können sie doch gleich die Einkäufe der Menschen mitnehmen, dachte sich Busunternehmer Josef Brandner.

Kein großes Interesse am Einkaufsbus

Für seine Idee hat er neun Geschäfte in und um Krumbach gewinnen können. Dorfläden, Metzgereien aber auch eine Parfümerie machen mit. Pro Bestellung zahlt der Kunde fünf Euro, die ersten 25 Lieferungen pro Woche sind derzeit kostenlos, soweit die graue Theorie. Die Praxis sieht allerdings anders aus. Denn wirklich angenommen wird Flexitrans noch nicht. Dabei wäre doch gerade jetzt die Zeit günstig, wo sich viele vor einer Infektion fürchten, wenn sie Besorgungen machen müssen. Was also hält die Kunden ab?

Die Lieferungen per Rufbus sind offenbar zu teuer

Viele haben sich durch Internetkonzerne an kostenlose Lieferungen gewöhnt, sagt Christoph Tripp, Professor für Handelslogistik an der TH Nürnberg. Die meisten Kunden seien schlicht nicht bereit, mehr als ein oder zwei Euro pro Lieferung zu zahlen. Dabei könnten gerade die kleinen örtlichen Geschäfte von Flexitrans profitieren.

Geschäftsfrau hofft auf dauerhaften Rufbus-Einkaufsservice

"Im ersten Lockdown hatte unser Sportverein die Waren ausgeliefert, wir konnten so neue Kunden gewinnen und unseren Aktionsradius vergrößern", erzählt Claudia Weiss vom Dorfladen in Neuburg. Sie setzt daher Hoffnungen auf einen dauerhaften Service durch Flexitrans, doch funktioniert das Angebot auch?

Der einkaufende Rufbus ist noch im Probebetrieb

Birgit Höld hält jedenfalls nach rund zwei Stunden ihre Tüte in Händen, mit allem, was sie bestellt hatte. Flexitrans ist eines von 41 Modellprojekten des Bundes zur Mobilität in ländlichen Regionen, damit gerade auch kleinere Gemeinden für Menschen attraktiv bleiben. Doch, ob sich der Service dauerhaft behaupten kann, muss sich erst noch zeigen. Ein paar Monate läuft das System im Probebetrieb.