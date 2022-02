Hilfe im Ahrtal: Fränkischer Trupp sägt drei Tage lang Brennholz

Fränkischer Hilfstrupp packt auf Baustellen an

Nicht nur auf dem Holzplatz sind die Helfer am Wochenende im Einsatz. Eine Gruppe hilft in der Ortsgemeinde Mayschoss eine zerstörte Mauer zu sanieren. Andere Helfer wollen in einer Werkstatt unterstützen.

Einem Landwirt in Binzenbach im angrenzenden Sahrbachtal bringt das Team von Martin Breunig 16 Silage-Ballen vorbei. Weil seine Wiesenflächen überschwemmt waren, fehlt es dem Landwirt nun an Futter für seine Tiere. Auch die Ballen sind gespendet – so wie die ganze Aktion nur funktioniert, weil zahlreiche Firmen und Privatpersonen unterstützten. "Die Entlohnung ist die Anerkennung und Wertschätzung von den Betroffenen und das Dankeschön", sagt Martin Breunig über sein Engagement.

600 Ster Holz an drei Arbeitstagen

Knapp 600 Ster Brennholz hat der Helfertrupp von Freitag bis Sonntag gesägt. Bis in die Abendstunden waren die Freiwilligen im Einsatz. "Klar überlegt man sich manchmal, wenn es regnet oder schneit – was mache ich hier überhaupt?", sagt Philipp Mall. Eine Herzensangelegenheit sei das. "Ich gehe danach heim. Bei mir ist es warm, mein Haus ist in Ordnung. Und mir geht’s gut. Das haben hier manche Menschen nicht."

Die gesägten Scheite reichen voraussichtlich bis in den April. Für die Gruppe war es der vorerst letzte Einsatz auf dem Holzplatz. Weitere Aktionen sollen in den kommenden Monaten allerdings folgen.