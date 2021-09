Hilfe für Zusteller: Verdi-Aktion bei Amazon in Nürnberg

Ein Lieferwagen nach dem anderen fährt an diesem Morgen auf das Gelände das Amazon-Lagers im Nürnberger Hafen. Die Fahrer haben kaum Zeit, das Flugblatt der Gewerkschaft Verdi entgegenzunehmen. Von den Mitarbeitern des Auslieferungslagers werden sie zur Eile angetrieben. Die Gewerkschaft Verdi informiert in mehreren Sprachen über ihr Beratungsangebot und ihre Hilfen für die Zustellerinnen und Zusteller.

Nicht jede Arbeitsstunde wird bezahlt

Die Kurierfahrer sind häufig bei Subunternehmen angestellt oder sie arbeiten als Soloselbstständige, sagt Verdi-Sekretär Robin Faber bei der Verteilaktion.

"Nach unseren Erfahrungen haben die Fahrer immer wieder Probleme mit ihrem Lohn. Dieser wird häufig nicht für alle geleisteten Arbeitsstunden bezahlt, etwa beim Beladen der Autos." Robin Faber, Verdi-Gewerkschaftssekretär

Die Gewerkschaft will den Zustellern helfen und für faire Arbeitsbedingungen kämpfen.

Ansprechpartner für Fahrer aus Osteuropa

"Viele der Fahrer wissen nicht, dass es dieses Angebot gibt", sagt Oskar Brabanski von der Gewerkschafts-Beratungsstelle "Faire Mobilität" in Nürnberg. Er und seine Kolleginnen und Kollegen sprechen mehrere osteuropäische Sprachen. Denn gerade bei den Subunternehmen kommen viele Fahrerinnen und Fahrer aus Osteuropa. "Die bekommen dann vielleicht den Mindestlohn in ihrem Land. Aber sie müssen nach dem deutschen Mindestlohn bezahlt werden", so Brabanski.

Zusteller haben Angst vor Amazon

Die Betroffenen meldeten sich jedoch meist nur, wenn der Auftraggeber nichts davon mitbekomme, sagt Verdi-Sekretär Faber. Deshalb können die Gewerkschafter bei der Aktion am Mittwochmorgen kaum mit den Fahrerinnen und Fahrern diskutieren. Die haben gerade so viel Zeit, dass sie das Fenster öffnen und das Flugblatt entgegennehmen.

"Die Zusteller sind unter extremen Zeitdruck. Sie müssen bei prekärer Entlohnung arbeiten und den Preis für den sprudelnden Gewinn des weltgrößten Online-Händlers bezahlen." Robin Faber, Verdi-Gewerkschaftssekretär

Das müsse sich ändern. Die Verdi-Aktionstage #ausgeliefert finden bundesweit noch bis zum 4. September vor insgesamt rund 30 Amazon-Standorten statt.