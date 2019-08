vor 43 Minuten Artikel mit Video-Inhalten

Hilfe für verletzte Wildvögel in Unterfranken

Roland und Karin Weber aus Hasloch im Landkreis Main-Spessart sind Retter in der Not für viele verletzte oder kranke Greifvögel. Bei ihnen bekommen Adler, Bussard & Co. soviel Zeit, wie sie für ihre Genesung brauchen und wenn es Jahre sind.