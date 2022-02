Hilfe für ukrainische Geflüchtete - so können Sie unterstützen

Der russische Angriff auf die Ukraine zwingt hunderttausende Menschen in die Flucht. Vor allem in den Nachbarländern der Ukraine finden sie derzeit Schutz und Trost. Nach Angaben des UN-Flüchtlingshilfswerks (UNHCR) sind knapp 370.000 Menschen auf der Flucht – und es werden mehr. Die Zahl basiere auf Daten nationaler Behörden, teilte das UNHCR über Twitter mit.

Sie danke den osteuropäischen Ländern für die bereits geleistete Hilfe, sagte die deutsche Außenministerin Annalena Baerbock (Grüne) am Montag bei einem Treffen mit dem slowenischen Außenminister Anže Logar in Berlin. Auch Deutschland stehe mit Hilfe bereit. Es gehe darum, den fliehenden Menschen direkt an der Grenze zu helfen und sie dann weiter "in alle europäischen Länder" zu bringen.

Viele kommen derzeit in den Nachbarländern an, beispielsweise in Polen, Ungarn, Rumänien oder der Slowakei, aber womöglich bald auch in Bayern. Im Freistaat zeigen deshalb viele ihre Solidarität und wollen den Menschen helfen.

"Bündnis Entwicklung Hilft" und "Aktion Deutschland Hilft" rufen mit folgendem Konto gemeinsam zu Spenden auf: