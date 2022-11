Hilfe für Ukrainer in der Augsburger Synagoge

Inna Tarasiuk geht auf ein kurzes Schwätzchen in die Küche der Augsburger Synogoge. Hier trifft sie Ludmilla. Die Frau mit den kurzen roten Haaren legt gerade kunstvoll geflochtene Teigschleifen auf ein Backblech. Sie ist aus der Ukraine vor dem Krieg geflüchtet, in der Synagoge hilft sie seither regelmäßig beim Backen und Kochen. Heute bereitet sie Challa zu, das traditionelle Weißbrot. Außerdem stehen noch süße Plätzchen mit gerösteten Walnüssen auf ihrem Plan.

Über 200 Familien

Inna Tarasiuk ist froh, dass sie Ludmilla diese Aufgabe vermitteln konnte. Tarasiuk ist Sozialarbeitern in der israelitischen Kultusgemeinde und kümmert sich seit dem Krieg um alle, die in der Synagoge um Hilfe suchen. Am Anfang, im Frühjahr, sagt sie kamen fünf bis sechs Familien pro Tag. "Über 200 Familien haben wir bisher geholfen, mit Wohnung, Kindergarten, Anträgen". Es kommen Ukrainer jüdischen Glaubens, aber nicht nur: "Wer um Hilfe bitte, bekommt sie. Egal ob Jude oder nicht".

Sie weiß, wie es sich anfühlt, aus der Heimat vertrieben zu werden

Inna, eine Frau mit dunkelbraunen kurzen Haare und freundlichen, klugen Augen, ist selbst Ukrainerin. Die 42-jährige kam selbst vor gut sechs Jahren nach Deutschland, mit ihrem Mann und zwei kleinen Kindern. "Ich bin selbst geflüchtet. Ich kenne das mit dieser Angst, dieser Unheimlichkeit".

Tarasiuk ist studierte Ingenieurin, sie kann gut organisieren und das kommt ihr jetzt zugute, wenn das Handy beinahe ununterbrochen surrt und die Neuankömmlinge Fragen haben oder zum Amt müssen. "Immer brauchen sie, dass man sagt ich komme mit, es ist nicht schlimm, wir schaffen das." Sie hilft dabei, eine Unterkunft zu finden, erklärt den Busfahrplan, organisiert Deutschkurse die Neuankömmlinge, sammelt Kleidung, Bücher und Spielzeug für die Kinder.

Vorbehalte von Russen gegen Ukrainer

Inna Tarasiuk muss freilich auch in die eigene Gemeinde hinein vermitteln. Denn die ist stark geprägt von Russen, von Aussiedlern nämlich, die in den 90er Jahren nach Augsburg gekommen sind. Das ist nicht immer einfach. Und ja, anfangs, sagt Inna, da gab es auch Neid und Kritik. Manche aus der Gemeinde hätten gejammert: "Wieso bekommen die gleich alles, wir hatten nichts".

Doch jetzt, meint Inna Tarasiuk, sei das anders. Sie kenne eine Familie aus St. Petersburg, die Ukrainer bei sich aufgenommen hat. Andere russisch-stämmige Gemeindemitglieder würden jede Woche beim Ukrainischen Verein helfen, Spenden zusammenzupacken für den nächsten Hilfstransport, "das ist wunderbar".

Helfen, auch wenn es schwer wird

Ihr selbst bringt die Hilfe für die Ukrainer Freude, auch wenn sie oft genug die Traurigkeit des anderen mittragen muss, von Köchin Ludmilla etwa erzählt Inna: "Sie weint dann manchmal in der Küche". Die Menschen hätten das alles nicht verdient: "Aber was sollen wir machen, wir haben nur gute Worte - und Arbeit, das hilft auch." Insgeheim stehe sie jeden Tag mit nur einem Wunsch auf: "Dass der Krieg vorbei ist. Heute".