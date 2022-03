Hilfe für Ukrainer an den Grenzen und im umkämpften Land

Ärzte ohne Grenzen versuchen, Nachschub in Krankenhäuser zu bringen

Teams von Ärzte ohne Grenzen sind mittlerweile an mehreren Grenzübergängen und auch in der Ukraine selbst im Einsatz. Momentan seien die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter vor allem damit beschäftigt, Nachschub-Routen aus Lagern in Brüssel, Amsterdam oder Frankreich in die Ostukraine aufzubauen.

Im Interview mit dem BR24 Thema des Tages sagte Christian Katzer, Geschäftsführer der Ärzte ohne Grenzen in Deutschland, dass so vor allem Krankenhäuser in besonders umkämpften Gebieten unterstützt werden sollen. "Wir hatten in den Wochen vor dem Konflikt schon Notvorräte im Land aufgebaut, die wir dann in Krankenhäuser, zum Beispiel Mariupol, verteilen konnten. Aber diese Vorräte gehen langsam zur Neige."

Viele Ukrainer brauchen Medikamente

In erster Linie sei es wichtig, die Sicherheit der Teams und der Patientinnen und Patienten sicherzustellen, so Katzer. Da die Lage nicht nur in den umkämpften Städten wie Mariupol sehr unübersichtlich ist, sei es auch nicht einfach, zu klären, wo die Bedürfnisse am größten sind. "Und man darf nicht vergessen, dass es natürlich auch ganz viele Menschen in Ukraine gibt, die chronisch krank sind, die zum Beispiel Diabetes-Medikamente brauchen, die Bluthochdruckmedikamente brauchen, oder die Dialyse brauchen", so Katzer.

An den Grenzen würden sie momentan mehr psychologische Unterstützung leisten. Das könne sich aber ändern, wenn viele Menschen eventuell nicht weiterreisen, sondern in der Nähe ihres Landes bleiben wollten.

Besser Geld- statt Sachspenden

Im Interview rief der Geschäftsführer von Ärzte ohne Grenzen dazu auf, lieber Geld zu spenden als Gegenstände. "Die Hilfsorganisationen wissen am besten, wo sie das Geld dann einsetzen können und bleiben nicht eventuell auf Sachspenden sitzen, wenn es zu viele werden." Ärzte ohne Grenzen bitte die Menschen auch sehr darum, zweckungebunden zu spenden, also nicht speziell für die Ukraine, "weil wir dann am besten die Gelder dort einsetzen können, wo wir denken, dass sie gebraucht werden". Die Hilfsorganisation habe dank solcher zweckungebundener Mittel auch in der Ukraine schon helfen können, bevor die jetzigen Spenden eingingen.