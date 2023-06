Hilfe für Überschwemmungsopfer kommt in der Ukraine an

Nach dem Bruch des Kachowka-Staudamms vor fünf Tagen ist heute ein erster Hilfstransport aus Hof in der Südukraine angekommen. Die gespendeten Boote, Schwimmwesten, Wasserstiefel, Helme und Tabletten zur Reinigung des Wassers konnten direkt an eine registrierte Hilfsorganisation in der Region Cherson in der Nähe des zerstörten Staudamms übergeben werden. Das erklärte Hanna Vinichuk im Gespräch mit BR24.

Hoferinnen organisieren Hilfe für Opfer der Überschwemmungs-Katastrophe

Vinichuk ist Deutsche mit ukrainisch-russischen Wurzeln und hat die private Hilfsaktion zusammen mit Ulina Soroka, die vor einem Jahr vor dem Krieg in der Ukraine nach Hof geflüchtet ist, organisiert. Die Aktion wird bei der Abwicklung der Geldspenden von der Hermann-und-Bertl-Müller-Stiftung in Hof unterstützt. Insgesamt konnten bisher Spenden im Wert von über 2.500 Euro an die Menschen in der Ukraine übergeben werden. "Es ist wahnsinnig, wie sehr uns die Menschen hier in Franken helfen", sagte die Organisatorin Hanna Vinichuk.

Nachdem der Bayerische Rundfunk über den Start der Hilfsaktion am vergangenen Mittwoch berichtet hatte, meldete sich unter anderem auch eine Familie aus dem Landkreis Roth und stellte ein stabiles Schlauchboot mit festem Boden zur Verfügung. Zwei weitere Boote konnten durch die Geldspenden direkt in der Ukraine gekauft werden, ebenso zum Beispiel hohe Wasserstiefel.