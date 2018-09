Hilfe für strukturschwache Regionen?

Immer mehr Menschen wollen in Bayern leben - aber nicht überall. Städte wie München, Nürnberg und Regensburg verzeichnen einen enormen Bevölkerungszuwachs, während die Menschen aus den ländlichen Regionen wegziehen. Der Landkreis Wunsiedel etwa verzeichnet seit Jahren einen Bevölkerungsrückgang.

Ergebnisse schon nächstes Jahr

Seit 2014 ist die Förderung gleichwertiger Lebensverhältnisse in Bayern deshalb als Staatsziel in der Verfassung verankert. Ganz so weit ist der Bund noch nicht, doch die Bundesregierung will sich des Themas nun mit Hilfe der Kommission "Gleichwertige Lebensverhältnisse" verstärkt annehmen.

Man wolle keine falschen Versprechungen machen, sagte der zuständige Heimatminister Horst Seehofer. Ziel sei aber, einen "wirklich großen Wurf zu gestalten".

"Die Zielsetzung gleichwertiger Lebensverhältnisse besteht darin, dass alle Menschen gut leben können - und zwar dort, wo sie leben wollen." Heimatminister Horst Seehofer

In der Kommission, die heute ihre Arbeit aufgenommen hat, sitzen Vertreter des Bundes, aus Ländern und Kommunen. Mitte nächsten Jahres soll sie Ergebnisse präsentieren.

Kritik aus der Opposition

Die Parlamentarische Geschäftsführerin der Grünen-Bundestagsfraktion, Britta Haßelmann, kritisiert, dass das Parlament in der Kommission nicht vertreten ist.

"Das halte ich für falsch. Denn wir sind am Ende diejenigen im Parlament, die darüber entscheiden müssen, was wir tun, um die Gleichwertigkeit der Lebensverhältnisse auch wirklich zu garantieren." Britta Haßelmann, Bündnis 90/Die Grünen

Die Politik solle sich außerdem konkret Gedanken darüber machen, wie strukturschwache Regionen unterstützt werden können, anstatt die Diskussion monatelang in eine Kommission zu verlagern, so Haßelmann.