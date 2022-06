Hilfe für Stadtbäume – Würzburg sucht Paten für Baumscheiben

Viele Würzburger Stadtbäume stehen nicht in einer Grünfläche, sondern säumen öffentliche Wege und Straßen und können deshalb Hilfe gut gebrauchen, so die Stadt. Das gilt vor allem für den offenen Bodenbereich rund um den Stamm, den man Baumscheibe nennt. In stark versiegelten innerstädtischen Bereichen sind die häufig recht knapp bemessenen Baumscheiben quasi die Lebensversicherung für den Baum, da nur hier Niederschlagswasser in den Boden eindringen kann, so das Gartenamt.

Unterstützung bei Trockenheit und Hitze

Gerade in Zeiten steigender Temperaturen und zunehmender sommerlicher Trockenheit, haben es die Stadtbäume nicht leicht. Um die Gesundheit der Straßenbäume zu verbessern und Würzburg aufblühen zu lassen, setzt die Stadt künftig stärker auf das Engagement ihrer Bürgerschaft. Mit einer Baumscheibenpatenschaft können Bürger künftig einen wertvollen Beitrag zur Erhaltung des Baumbestandes leisten und die Artenvielfalt im Stadtgebiet weiter ausbauen.

Starter-Set für interessierte Bürger

Maßgebliche Unterstützung für das neue Angebot der Stadt Würzburg kommt von den Initiatoren des Projekts, der lokalen Gruppe des BUND Naturschutz in Bayern e.V., die allen angehenden Baumscheibenpaten mit Rat und Tat zur Seite steht. Die ersten fünf Baumscheibenpaten bekommen von der Gruppe ein "Starter-Set" mit den wichtigsten Utensilien zum Einstieg geschenkt. "Auch karge, kleine und unscheinbare Flächen lassen sich mit überschaubarem Aufwand in wertvolle Lebensräume verwandeln, die zahlreichen Lebewesen zu Gute kommen. Die schönsten und aus naturschutzfachlicher Sicht besten Baumscheiben werden wir künftig im Rahmen eines Wettbewerbes auszeichnen", hält Volker Glöckner, der stellvertretende Vorsitzender des BUND Naturschutz Würzburg, fest.

Partizipation immer wichtiger

Klimabürgermeister Martin Heilig ist bereits gespannt, wie die ersten Baumscheibenpaten ihre Flächen gestalten: "Partizipation und Mitbestimmung wird in allen Bereichen des kommunalen Verwaltungshandelns immer bedeutender. Das gilt nicht nur für Großprojekte sondern ist auch im Kleinen wichtig. Ich freue mich sehr, dass dieses neue Angebot, bei dem die Bürger an der Gestaltung ihres persönlichen Wohnumfeldes mitwirken können, in Zusammenarbeit mit dem BUND Naturschutz Würzburg entstanden ist. Das wird sicher eine Bereicherung für unsere Stadt werden.“

Pflege und regelmäßiges Gießen

Die Aufgaben der Paten umfasst die Bepflanzung und regelmäßige Pflege der Baumscheibe, besonders in Hitzephasen ist auch das Gießen der Bäume wichtig. Um selbst eine Patenschaft zu übernehmen, muss zunächst eine Anfrage bei der Stadtverwaltung erfolgen. Erst nach positiver Prüfung der Anfrage wird eine individuelle Vereinbarung zur Baumscheibenpatenschaft getroffen und es kann mit dem Gärtnern losgehen. In Schweinfurt ist Anfang Mai ein ähnliches Projekt gestartet. Dort läuft das Projekt unter dem Motto "Tu was fürs Klima".