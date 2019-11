Hilfe für Polizei Osnabrück: SEK nimmt Männer in Westendorf fest

Die Polizei in Osnabrück hat auf Anfrage des BR bestätigt, dass sie gegen die gestern im Landkreis Augsburg festgenommenen Männer wegen des Verdachts der Freiheitsberaubung ermittelt. Die Beamten hätten gestern am frühen Morgen einen "Hinweis auf eine mögliche Freiheitsberaubung" erhalten.

Augsburger Polizei unterstützt Kollegen in Osnabrück

Bei der Festnahme der beiden Männer sei man von der Augsburger Polizei unterstützt worden. Die Polizei in Augsburg erklärte auf Anfrage lediglich, ein Spezialeinsatzkommando der Polizei (SEK) habe gestern in Westendorf im Landkreis Augsburg zwei Verdächtige festgenommen - auf Bitte der Osnabrücker Polizei. Weil die Ermittlungen noch andauern, will die Polizei in Osnabrück derzeit keine weiteren Auskünfte geben.