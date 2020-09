vor 25 Minuten

Hilfe für leukämiekrankes Mädchen: Große Typisierungsaktion

Die zwölfjährige Rebecca aus Thyrnau im Landkreis Passau ist an Blutkrebs erkrankt. Deswegen findet heute in der Grundschule des Ortes eine große Typisierungsaktion statt. Wer helfen will, kann sich dort als Stammzellspender typisieren lassen.