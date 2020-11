Hilfe für Leukämie-Patienten: Typisierung als Erfolgsgeschichte

Vincent Kammerloher wird der 11. Februar 2014 wohl für immer im Gedächtnis bleiben. Es war der Tag seiner Stammzellenspende – der Tag, an dem ein anderer Mensch ihm zu seinem zweiten Leben verhalf. "Mein Superheld", wie der 29-Jährige ihn nennt.

Denn knapp ein Jahr zuvor war bei Kammerloher Leukämie diagnostiziert worden – Blutkrebs. "Das Wissen, was man da eigentlich gerade bekämpft, ist mit der Krankheit gewachsen", erinnert er sich. Und genauso gewachsen ist auch der Rückhalt durch Familie, Freunde und Bekannte. Eine wichtige Etappe dabei: die große Typisierungsaktion "Helfen Sie Vincent".

19 Leben durch eine Typisierung gerettet

Fast 2.400 Menschen kamen damals nach Wolfersdorf im Landkreis Freising, der Heimatgemeinde von Kammerloher. "Die Unterstützung von so vielen Menschen, die an diesem Tag etwas für dich machen – das pusht einen", erzählt er. "Und das braucht man."

Doch die Aktion schreibt noch eine ganz andere Erfolgsgeschichte: Seit 2013 konnte inzwischen 19 Leukämie-Patienten das Leben gerettet werden, weil ihre Spender damals in Wolfersdorf an der Typisierungsaktion teilgenommen hatten. Das heißt, sie ließen sich Blut abnehmen, es im Labor analysieren und sich in der Datenbank registrieren.

Zwölf weitere Patienten bekamen ebenfalls eine Spende, verloren am Ende allerdings den Kampf gegen den Krebs. Bei fünf anderen ist der Ausgang der Spende noch offen.