Hilfe für Krisengebiete: "Wir müssen Strukturen aufbauen"

Nach dem verheerenden Erdbeben in der Türkei und in Syrien machen sich auch Helfer des Vereins Frankenkonvoi bereit, um vor Ort Hilfe zu leisten. Doch das werde noch einige Zeit dauern. Als kleine Hilfsorganisation sei der Verein gar nicht richtig ausgestattet, um in der aktuellen Situation zu helfen. Im schlimmsten Fall würden sie derzeit nur im Weg stehen, sagte der Vorsitzende Tom Geisbüsch im BR Fernsehen.

Längerfristige Strukturen aufbauen

Stattdessen konzentriere sich der Verein darauf, längerfristige Hilfe zu leisten. "Auch in drei Wochen werden die Leute noch sehr stark frieren", sagte Geisbüsch. Hier will Frankenkonvoi ansetzen und die Bevölkerung in den Krisengebieten unterstützen.

"Wir suchen immer die Lücken, die nicht gefüllt sind, etwa Nahrungsmittel. Wir müssen jetzt Strukturen aufbauen, die auch für die nächsten Wochen und vielleicht auch Monate noch bestehen." Tom Geisbüsch, Frankenkonvoi

Helfer aus Bayern reisen ins Erdbebengebiet

Inzwischen sind auch einige Helfer aus Bayern auf dem Weg in die Erdbebengebiete. Am Flughafen München startete heute ein Team von Humedica aus Kaufbeuren Richtung Istanbul und weiter nach Adana in der Türkei. Am Flughafen Nürnberg hob eine Maschine mit Helfern des Regensburger Rettungsdienstes RKT Richtung Türkei ab.