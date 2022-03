Hilfe für kranke Kinder aus der Ukraine

Krebskranke Kinder können keine Chemotherapie mehr in den ukrainischen Klinken bekommen. Andere schwerkranke Kinder können auch nicht mehr behandelt werden. Die Kinderkliniken in der Ukraine sind laut Augenzeugenberichten vor Putins Truppen nicht mehr sicher. Auch sie werden bombardiert.

Polnische Kliniken nehmen kranke Kinder auf

Die Eltern flüchten mit ihnen aus der Ukraine. Viele von ihnen landen zunächst in Polen. Hier werden sie im Auftrag der Regierung von den Kinderkliniken betreut. Polen rechnet schon für die kommende Woche mit bis zu 2.000 kranken ukrainischen Kindern.

Zuviel für die polnischen Kliniken, sagt der Münchner Kinderarzt Christoph Klein, Leiter der Haunerschen Klinik. "Wir sind alle zutiefst bestürzt über diesen furchtbaren Krieg in der Ukraine. Kranke Kinder in den Krankenhäusern werden zu Zielscheiben. Wir wollen helfen", sagt Klinikleiter Christoph Klein dem BR. Er steht in Kontakt mit der Kinderklinik im polnischen Lodcz.

Problem: Wie kommen die Kinder aus dem Kriegsgebiet?

In einem europaweiten Netzwerk von Kinderkliniken aus London, Dublin, Barcelona und Helsinki wollen auch bayerische Kliniken kranke Kinder aus der Ukraine aufnehmen. Das Problem: die Kinder aus dem Kriegsgebiet holen. Dazu laufen laut Christoph Klein aktuell Gespräche mit Hilfsorganisationen, um die Rettungsaktion zu koordinieren.